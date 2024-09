ANSES dio un importante anuncio para los beneficiarios de AUH

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que para el mes de octubre, las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no recibirán un monto extra importante que usualmente acompaña a este servicio. Sin embargo, los titulares podrán contar con un incremento del 4,2% en las prestaciones debido a la actualización por la fórmula de movilidad.

A partir del próximo mes, la AUH tendrá un aumento del 4,2%, que se aplicará debido al Decreto 274/24. Este ajuste se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, lo que significa que el aumento de octubre está vinculado a la inflación registrada en agosto.

El monto que no se incluirá en el calendario de pagos de octubre es la Ayuda Escolar Anual, una prestación que ANSES suele otorgar en el décimo mes del año a quienes tienen hijos en edad escolar. Esta ayuda se paga por cada menor a cargo de entre 45 días y 17 años que asista a una institución de educación inicial, primaria o secundaria. Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

La Ayuda Escolar Anual es un bono de $116.000, que se paga en marzo, aunque quienes no presentaron la documentación correspondiente en su momento pueden recibirlo en octubre. De no haber cumplido con el trámite, ANSES no incluirá este monto en el calendario del próximo mes.

Para quienes aún necesiten realizar el trámite de la Ayuda Escolar Anual, ANSES ofrece el siguiente procedimiento:

Noticias Relacionadas Se viene un bono extraordinario para algunos beneficiarios de ANSES

1. Ingresar a Mi ANSES y seleccionar la opción "Hijos".

2. Elegir "Presentar Certificado Escolar" para obtener el formulario.

3. Completar los datos solicitados y hacer clic en "Generar".

4. Imprimir el documento y llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.

5. Volver a Mi ANSES, ir a "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar".

6. Elegir "Subir Certificado" y cargar una foto del documento firmado.