El Gobierno nacional confirmó este viernes el pago de un bono extraordinario previsional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben la mínima. La medida fue formalizada a través del decreto 1050/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El documento establece: “Otórgase un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de diciembre de 2024”.

El bono se otorgará en simultáneo con un aumento del 2,69% en los haberes de los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En consecuencia, aquellos que perciban la jubilación mínima recibirán un monto total de $329.598,76 en diciembre, incluyendo el bono extraordinario.

La medida también abarca a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que superen el haber mínimo. El decreto establece que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Según la normativa, para acceder al beneficio los titulares deben tener sus beneficios previsionales vigentes en el mes de diciembre, momento en que se realizará la liquidación del bono. La medida busca aliviar la situación económica de los sectores más vulnerables, en un contexto de inflación creciente y alta sensibilidad en el poder adquisitivo de los jubilados.

El anuncio llega como parte de un paquete de medidas adoptado por el Ejecutivo para enfrentar el complejo panorama socioeconómico del país. Si bien representa un alivio inmediato para quienes perciben los haberes más bajos, también genera interrogantes sobre el impacto fiscal y la sostenibilidad de estas iniciativas a mediano plazo.

Cuánto cobrarán los jubilados con el bono y el aumento en diciembre 2024

Jubilación mínima:

259.599 (haber) + $70.000 (bono) = $329.598,76

Aguinaldo: $129.799,38

Total con aguinaldo: $459.398,14.

Jubilación máxima

$1.747.023 (haber) + $873.511 (aguinaldo) = $2.620.534 en total.

Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM):

$207.679,01 (haber) + $70.000 (bono) = $277.679,01

Aguinaldo: $103.839,50

Total con aguinaldo: $381.518,51.

Pensiones no Contributivas (PNC Disc. Vejez, Invalidez)