El Banco Central (BCRA) realizó nuevas compras en el mercado de cambios, adquiriendo US$ 37 millones y alcanzando así 20 jornadas consecutivas en positivo. En los últimos días del blanqueo, la entidad logró totalizar compras por US$ 329 millones en la semana y acumula un total de US$ 1.090 millones en octubre.

Esta política de compras permitió que las reservas internacionales se incrementen, alcanzando los US$ 29.162 millones, lo que representa un aumento de US$ 117 millones respecto a la jornada del jueves. En lo que va del mes, las reservas crecieron en US$ 1.995 millones y en lo que va del año, en US$ 6.091 millones.

La mayor oferta de divisas generó un efecto en el mercado cambiario, provocando una nueva baja en los dólares financieros. El Contado Con Liquidación (CCL) disminuyó un 1,10%, cerrando en $1.169, mientras que el Mercado Electrónico de Pagos (MEP) retrocedió un 1,40%, finalizando en $1.143. Sin embargo, el dólar blue experimentó un leve incremento del 0,8%, cerrando en $1.225.

El dólar mayorista cerró la jornada a un valor de $988, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 323,9 millones, en futuros MAE de US$ 5 millones y en el Rofex de US$ 478 millones. La brecha cambiaria se situó en el 24,9%, un dato que continúa generando inquietudes en el mercado.

Por otro lado, el índice Merval tuvo un repunte, con un promedio de 1,1%, alcanzando los 1.870.352,36 puntos. Asimismo, el riesgo país, medido por JP Morgan, logró descender por primera vez en años por debajo de los 1.000 puntos, cotizando en 967 puntos, lo que refleja una caída del 6,6%.

Estos movimientos en el mercado reflejan la continua tensión y adaptación en un contexto económico complejo, donde el Banco Central busca fortalecer las reservas mientras intenta estabilizar el tipo de cambio en un ambiente de incertidumbre.