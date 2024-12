Inflación a la baja: algunos sanjuaninos contaron si se nota en su economía diaria

En medio del bullicio de la peatonal de Capital, los sanjuaninos compartieron su perspectiva sobre la desaceleración de la inflación que recientemente anunció el INDEC. Si bien los datos reflejan un menor incremento de precios comparado con meses anteriores, la realidad económica de las familias sigue siendo compleja, con ingresos que no logran cubrir todos los gastos.

En diálogo con Canal 13, un joven que trabaja en el área de deportes comentó: "Se nota un poquito menos de aumento, incluso algunos productos han bajado directamente. Ayer, por ejemplo, vi que un electrodoméstico que costaba 700 mil pesos ahora vale 400 mil. Vamos por buen camino, aunque todavía es costoso llegar a fin de mes".

Sin embargo, el alivio es parcial, ya que, como explicó una ama de casa, los ingresos familiares no se ajustan al costo de vida: "Los precios han bajado un poco, pero el bolsillo sigue ajustado. Lo malo es que los sueldos no aumentan, así que cada vez alcanza menos. Esperemos que este año que viene sea mejor".

Otro de los entrevistados, un trabajador particular, reconoció que, aunque los precios no suben de manera abrupta, el dinero sigue siendo insuficiente: "Siempre quedo detrás. Hay que salir a buscar el mango todos los días, y en el campo, como en San Isidro, no hay mucho trabajo. Cuesta el doble salir adelante".

Por su parte, la esposa de un fletero señaló que la recesión económica también afecta la cantidad de trabajo disponible: "Mi marido es fletero, y cada vez hay menos movimiento en la calle. A veces consigue viajes, a veces no. Todo está frenado, y eso complica mucho las cosas".

Aunque el informe del INDEC sugiere un alivio en el ritmo de la inflación, la realidad muestra que este resultado es producto del enfriamiento de la economía, que ha reducido la demanda y, con ello, el consumo.