Con el fin de fomentar la competencia y simplificar el proceso de compras en el exterior, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, anunció este miércoles la flexibilización de los envíos por courier. Entre las principales novedades, se incrementó el peso máximo permitido por paquete a 50 kilos y se eliminó la obligatoriedad de un trámite considerado innecesario.

A partir de ahora, tanto personas físicas como jurídicas podrán importar mercadería en paquetes de hasta 50 kilos cada uno, sin restricciones en el total por enví o. Esto corrige una interpretación previa de la Resolución General 5608/2024, que computaba 50 kilos como límite acumulativo anual o por envío. La nueva disposición aclara que el límite es por paquete, lo que permitirá, por ejemplo, realizar un envío con tres paquetes de 50 kilos cada uno.

El régimen mantiene el cupo de cinco envíos anuales por persona, pero cada uno podrá incluir paquetes de hasta 50 kilos. Asimismo, se podrán ingresar productos como ropa, calzado, juguetes, celulares, computadoras, perfumes, libros y repuestos, entre otros.

Entre los cambios más significativos, ya no será obligatorio tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) para recibir envíos internacionales por este sistema. No obstante, quienes ingresen mercadería por Correo Argentino deberán registrar la recepción del envío ante ARCA, dado que el correo estatal no realiza esta gestión automáticamente, a diferencia de otros couriers privados.

Por otra parte, se mantiene el límite máximo de USD 3.000 por envío, tanto para importaciones como exportaciones, y los envíos con un valor FOB (Free On Board) de hasta USD 400 continuarán exentos de aranceles, con un tope de cinco operaciones anuales por persona.