Tres historias de emprendedoras sanjuaninas por la Semana del Emprendedor Sanjuanino. El móvil de Canal 13 conversó con Silvia, Agustina y Sandra, tres mujeres de distintas edades que hace tiempo se embarcaron en la aventura del emprendurismo y que trabajan de la mano del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

En primer lugar, Silvia presentó su proyecto de artesanía: ‘Magia’. La adulta mayor contó que pinta en madera y en tela. 'Pinto todo lo que me puede gustar a mí, lo que le puede gustar al cliente. Al que le gusta, al que pide detalles en cada cosa' , contó entusiasta.

‘Yo hago magia con mis manos’, manifestó la mujer.

Hace 19 años Silvia comenzó con este proyecto. Sin embargo, solo hace unos años se animó a acercarse al ministerio para ser parte del circuito de ferias y también capacitaciones. ‘Me gusta trabajar en ferias porque le llegó a más gente’, expresó.

En tren de confesión, la emprendedora sanjuanina contó: 'Empecé porqué tuve unos detalles con una enfermedad y esto me llevó a salir. Me llevó a saber que esto sana en parte, que podes llegarles a las personas que realmente lo necesita', confesó la emprendedora.

Agustina, una joven sanjuanina, contó que hace pocos años trabaja con el ministerio con su proyecto Perfect Now. La emprendedora entusiasta comentó que hace accesorios y piezas de diseño en porcelana fría y textil.

'Busco una forma más divertida en ocupar accesorios y a cómo darle una vuelta. Si bien se venden muchos accesorios acá, nunca se sale del acero quirúrgico, de la plata. Por eso busqué una forma innovadora de poder hacerlo y que a la gente le gusté', expresó.

Además, la joven artesana hace coleros, vinchas, colitas para el pelo. Aros. Algo que la identifica es que hace margaritas y girasoles con todos sus colores. ‘En primavera me cansé de vender’, contó.

Por último, Sandra, una mujer de mediana edad, contó que hace pocos años está trabajando con el ministerio. Con su proyecto hace marroquinería , carteras, mochilas y accesorios. La abuela de sus chicos que es modista le enseñó y desde ahí no paró. ‘Me fui reinventando hasta que encontré lo que me gusta y me hace bien’, soltó.

Sandra expresó: ‘La feria me llegó muchísimo porque tenía muchos productos que iba haciendo. Había intentado ponerme un negocio en casa, pero no funcionó, por lo que la feria me viene genial. Lo más importante además de vender lo mejor es que después me contactan por redes sociales'

La mujer desea y necesita aprender de redes sociales para darle mayor flujo de ventas por esa vía, tan necesaria en el mercado actual.