La gran estafa piramidal en San Pedro, Buenos Aires, hay traído nuevamente a la mesa de los argentinos las dudas sobre esta clase de engaños que siempre se cobra miles de víctimas. Para explicar sobre su funcionamiento, la agente de bolsa, Anabel Recabarren visitó este martes Banda Ancha y desmenuzó como trabajan los estafadores a través de este modus operandi, así como también brindó los tips básicos para evitarlas.

Para entender que son este tipo de delitos, hay que entender que funcionan en forma de pirámides, en la que siempre hay un líder arriba de todos, que cobra de lo que invierten para ingresar al sistema los primeros dos que se unen. A su vez, estos dos ‘nuevos inversores’ cobran de los cuatro que ingresan al sistema (dos por cada uno de ellos). Así sucesivamente se va construyendo de arriba hacia abajo esta pirámide.

'No hay ninguna inversión, no hay nada real en donde se ponga la plata'

Recabarren explicó que llega un momento en que crece para abajo tanto la pirámide que se empiezan a necesitar miles de personas que pongan dinero para que todos puedan cobrar. Algo que por supuesto se hace imposible de sostener. ‘No hay dinero real, no hay inversión’, acotó la experta.

La agente de bolsa contó que antes de que colapse el sistema, hay uno o dos años en los que muchos de los primeros inversores sí cobran. Esto claramente está atado a el tamaño de inversión que la persona haya hecho y el rendimiento que le hayan prometido.

En cuanto a las alertas para detectar que la inversión propuesta es realmente una estafa piramidal, Recabarren señaló que uno de los principales indicadores que hacen desconfiar de entrada, son los rendimientos exorbitantes que prometen. Warren Buffett, el inversor más exitoso del mundo, tiene una ganancia de 20% de dólares al año. En el caso del ciudadano de a pie o inversores nuevos, un buen rendimiento en dólares está alrededor del 8% al año.

En cuanto a los rendimientos en pesos, hay que tener en cuenta la inflación y otro tipo de tasas. Los plazos fijos en argentina tienen una tasa anual del 40%.

Teniendo en cuenta este parámetro de rendimientos en dólares y pesos y comparando el rendimiento que se le está ofreciendo a los inversores de San Pedro (2% mensual y un 730% anual), fácilmente se puede detectar la existencia de la estafa piramidal.

'Si conocemos que expectativa hay en el mercado y a cuanto puedo aspirar razonablemente, corriendo riesgo, porque hay instrumentos de distintos grados de riesgos (Instrumentos conservadores, moderados y agresivos). Si yo voy por un rendimiento agresivo donde me juego toda la plata, lo más a que puedo aspirar es a 20 a 25% en el año en dólares, un 730% no existe. A mayor tasa mayor riesgo, así funciona el mercado’, explicó la agente de bolsa.

Otro de los indicadores de las estafas piramidales son las invitaciones a sumar a nuevos inversores. ‘Si yo tengo dos personas más que vienen recomendadas por mi voy a tener un rendimiento más alto. Esto tampoco existe en el mercado. Nadie tiene que saber dónde estoy invirtiendo mi dinero’, señaló.

Uno de los indicadores más claros es cuando en la presentación de la nueva inversión aparece la frase: ‘no somos una estafa piramidal’.

El mundo de las cryptomonedas, un mundo muy fértil para las estafas piramidales

Recabarren contó que el mundo de las cryptomonedas es muy fértil para captar inversores futuros a ser estafados. La agente en bolsa indicó que es un universo del que se desconoce mucho, que son muy volátiles, puesto que suben y bajan con mucha facilidad y no hay instrumentos legales para medirlas seriamente en el mercado.

Dentro de los parámetros para medir en el mercado y así tomar una decisión financiera existe el análisis técnico que son los gráficos de bolsas que marcan los indicadores que suben y bajan El otro dato importante son los fundamentals. Es decir, todos los datos que se tienen de una empresa o un bono.

Para entender los fundamentals es bueno el ejercicio de simular que se quiere comprar acciones de una empresa. Para saber si es bueno invertir en dicha firma, se debe tener en cuenta indicadores como saber qué planes tiene la empresa, como dio su balance, si dio ganancia o si tiene mucho compromiso a futuro, lo cual harán bajar los rendimientos como inversor.

El problema con las cryptomonedas es que no tienen fundamentals, no existen leyes que la regulen, no tiene un país emisor, lo cual permite la existencia de reglas claras. Recabarren indicó que no es malo elegir invertir en cryptomonedas, pero a su vez contó que en la bolsa no las operan porque no tienen las certezas que dan los datos de las fundamentas.

"Las criptomonedas suben mucho y bajan mucho también, no tenemos cómo medirlas seriamente en el mercado"

La agente de bolsa recomendó que, si se elige invertir en cryptomonedas, se haga en una plataforma seria, en una crypto conocida como Bitcon o Esfirion. Las estafas piramidales basadas en nuevas cryptomonedas se aprovechan de los inversores asegurándoles que con esta nueva moneda virtual tiene rendimientos nuevos y expectativas de crecimiento muy por encima de los rendimientos que ofrece un plazo fijo común o cualquier otra forma de inversión como a través de una billetera virtual o el ahorro en dólares.