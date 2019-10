Atacaron a latigazos a una profesora cuando volvía de trabajar

Siete personas, fueron detenidas acusadas de ser las autoras de una salvaje golpiza que sufrió una docente cuando volvió a su vivienda en Santiago del Estero tras trabajar por un tiempo en Catamarca.

El sábado, la víctima le contó a la Policía que cuando llegó a su casa en la “Ciudad de la Amistad”, Santiago del Estero, no pudo abrir la puerta de entrada ya que la llave no coincidía con la cerradura. Ella había dejado a su ex cuñada para que le cuidara la casa en su ausencia. Pero al regresar observó la falta de una heladera y una máquina de picar carne. El argumento fue que su hermano, de apellido López, que está cumpliendo una condena en el Penal de Varones, la autorizó a venderlas para poder pagarle a su abogado.

El domingo a la madrugada, siete familiares de López ingresaron a su vivienda y la sometieron a una brutal golpiza con latigazos, golpes de puño y puntapies, dejándola tumbada en la calle.

La Policía arribó al domicilio de la damnificada ante un llamado que alertaba sobre una fuerte pelea y llamaron a la ambulancia ya que la víctima sufría intensos dolores abdominales.

A pocos metros de la escena, en una esquina, pudieron identificar a varios individuos como sus agresores, los cuales eran la mayoría de la familia López. Entre los tres varones portaban un cortafierros, un destornillador, una masa y un rebenque. Entre las mujeres se encontraba la ex suegra y sus hijas.

La damnificada debió ser internada y una vez que pudo declarar, informó a la Policía quiénes eran los agresores. La mujer aseguró que los hechos fueron planeados y que todos obedecían las órdenes de la madre de su ex pareja.

Durante la audiencia, la fiscal argumentó la existencia de peligros procesales y requirió que los sospechosos permanezcan detenidos. En tanto, la defensa de los acusados no se opuso y la magistrada hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía, por lo que los siete involucrados continuarán tras las rejas.

Fuente: Crónica