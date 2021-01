Una batalla campal derivó en prohibición del alcohol y el uso de parlantes

Luego de una batalla campal en la playa, la comuna de Pinamar tomó esta medida para evitar la concentración de personas. No está permitido el consumo de alcohol y el uso de parlantes en espacios públicos como playas y plazas, para evitar la concentración de personas luego de la batalla campal esta semana cerca de un centenar de jóvenes en un balneario "Boutique" de la ciudad.

En esa trifulca en Pinamar, una chica sufrió lesiones en su cabeza después de recibir un botellazo. El intendente de Pinamar, Martin Yeza, firmó hoy el decreto "de efectivo y automático cumplimiento", informaron fuentes municipales.

"La Secretaria de Seguridad de Pinamar, en forma coordinada con las fuerzas de seguridad provincial y nacional, realizarán operativos que fiscalicen el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y la propagación de sonidos que propicien y/o estimulen la concentración de personas y no permitan mantener el distanciamiento social y preventivo", dice la información oficial.

Al referirse a los parlantes, el funcionario de Pinamar expreso "se controlará su uso ya que no podrán superar ciertos decibeles que están establecidos en la ordenanza municipal 3318/06, que propicien o estimulen la concentración de personas y den lugar al incumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio". "Lo que buscamos es evitar la concentración de los jóvenes. Si la gente escucha música a un tono 'normal' no se lo prohibiremos. Acá no se estamos privando ningún derecho constitucional", sostuvo Ventoso, más allá de la prohibición del alcohol.

Fuente: Aquí Pinamar