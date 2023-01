Mamá de Fernando Báez Sosa: "no sienten culpabilidad pareciera que están en su mundo"

Este viernes se cumple la quinta audiencia en el juicio oral por el asesinato de Fernando Báez Sosa que comenzó el pasado lunes 2 de enero, a casi 3 años del hecho ocurrido el pasado 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell. La madre del joven masacrado a golpes y su esposo, han revivido lo que pasó por testimonios de los amigos de Fernando en sucesivos relatos frente al tribunal, efectivos de seguridad, policía y la chica que intentó auxiliarlo mientras yacía moribundo en el suelo víctima de patadas y golpes que literalmente le destrozaron la cabeza. A esto se sumaron videos con explicaciones de esa madrugada de horror.

Graciela Sosa Osorio habló con la prensa al ingreso de esta nueva jornada, la última de esta semana. Se refirió al testimonio de Virginia Pérez, una turista que estaba en el boliche y que a la salida vio a Fernando tirado en el piso por lo que se acercó y brindó asistencia con maniobras de RCP además de guiar a los policías que intentaban reanimarlo porque según ella lo estaban haciendo mal. La chica le pidió perdón a la madre por no poder hacer más para salvarle la vida a su hijo, ella contó que: "no tengo nada que perdonarle le agradecí que venga a dar su testimonio". "Sentí algo especial por Virginia, todos los testimonios que uno escucha de cada uno de ellos es impresionante", dijo con voz quebrada la mujer.

Además Graciela relató lo que le pasó luego de escuchar todo lo que se contó estos días, que es el detalle de cómo atacaron a Fernando y cómo murió: "ayer cuando llegue a mi casa sentí que me odiaba a mí misma no quise ni que me hable Silvino (su esposo). "Lloré y recé tratando de sacarme todo lo que siento. Me calmé y me levanté de nuevo", contó. "Me siento re mal al ver los videos".

El final de varias declaraciones terminó con abrazos y lágrimas entre los testigos y los padres de Fernando. Al respecto Graciela dijo que : "sentí la necesidad de abrazarme varias veces con los testigos".

Desde este jueves los 8 acusados se sacaron los barbijos que usaban para ocultar sus rostros durante las primeras 3 audiencias. La mamá de Fernando dijo que este jueves "traté de verlos a la cara a los asesinos ya que se sacaron los barbijos. No sienten culpabilidad pareciera que estan en su mundo. Uno los mira y no puede creer. Espero que no se me acerquen".

El padre de Fernando, Silvino Báez, respondió sobre la fuerza del matrimonio para aguantar todo lo que escucharon estos días y cómo pueden soportar los relatos presentes ante el tribunal: "no puedo explicar de dónde sacamos la fuerza para escuchar lo que se dice acá en la audiencia, ayuda el apoyo de la gente y de los periodistas que vienen todos los días. En ese momento nuestra idea es conseguir justicia".