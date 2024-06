Discutió con su hermano y lo mató salvajemente

Un hombre asesinó a tiros a su hermano menor y luego intentó quitarse la vida. Carlos Censori, el agresor, tenía una restricción perimetral y había enviado un amenazante audio a su hermano Osvaldo solo dos días antes de cometer el brutal crimen.

Carlos interceptó a su hermano Osvaldo en la intersección de las calles Coronel Burela y General Donovan, en el partido de Lanús, cuando llegaba a su casa. Sin mediar palabra, le disparó diez veces, impactando cuatro balas en la víctima: tres en distintas partes del cuerpo y una en la cabeza. Tras el ataque, Carlos intentó quitarse la vida.

Vecinos, alarmados por el sonido de los disparos, llamaron inmediatamente a la policía. Agentes de la Comisaría 3° de Lanús llegaron rápidamente al lugar, encontrando el auto de la víctima con la puerta abierta y un arma en el asiento del conductor. En el suelo, los dos hermanos yacían gravemente heridos.

Según fuentes de la investigación, solo Carlos Censori presentaba signos vitales. Su hermano menor, Osvaldo, ya estaba muerto. Una ambulancia del SAME trasladó al agresor al hospital Evita de Lanús, donde permanece en grave estado con pronóstico reservado.

las investigaciones revelaron que Osvaldo había denunciado a Carlos por amenazas de muerte una semana antes del crimen. En respuesta, la Justicia había impuesto una restricción perimetral de 200 metros contra Carlos. Según indicaron, dos s días antes del asesinato, Carlos Censori envió un perturbador audio a su hermano, en el que expresó su intención de matarlo y su desesperada situación económica. “No me amenaces maldito, yo te puedo matar. Puedo vivir hasta los 80 años, me como una perpetua y vivo piola”, comenzó Carlos en su mensaje, describiendo su precaria situación económica y su resentimiento hacia su hermano.

“No tengo para comer, hijo de p... No tengo para comer, la co... de tu madre, no estoy comiendo. ¿Tanto trabajo tenés? Hijo de p...”, continuó Carlos, quien es paciente psiquiátrico y tiene antecedentes penales. Finalmente, volvió a amenazar a su hermano: “Te puedo matar, la co... de tu madre. Vivo y como tierra, no te importa un car... No estoy trabajando. La voy a alquilar la casa y te voy a matar. A vos que te gusta la música, te digo 'yo te avisé y no me escuchaste'. Vas a ver”.