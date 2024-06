Un joven quedó internado tras ser apuñalado

Un joven de 17 años se encuentra internado en grave estado tras haber sido apuñalado por otro menor durante una fiesta clandestina en el barrio correntino de Loma Linda. El trágico incidente ocurrió durante el fin de semana en una Asociación de Veteranos ubicada sobre la calle Andalucía al 3100, a unos 5 kilómetros de la capital de Corrientes.

El motivo del ataque aún está bajo investigación. Según Luis, el padre de la víctima, su hijo Lisandro fue apuñalado en la panza después de una pelea en el lugar. "Uno de los amigos de mi hijo llamó a sus padres cuando vio que Lisandro había sido apuñalado. Llegaron rápido y lo encontraron apuñalado. Ahí lo llevaron al hospital", relató Luis.

Lisandro fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela “José Francisco San Martín” en estado crítico. El cuchillo le perforó el riñón y también afectó el páncreas y el hígado. Tras una intervención quirúrgica inmediata, Lisandro permanece en cuidados intensivos. "Está en estado crítico, peleando por su vida. Le bajaron las dosis de los remedios que le estaban dando y pudo abrir los ojos, pero no está a salvo", explicó su padre a Radio Sudamericana.

El agresor no ha sido identificado aún, aunque uno de los amigos de Lisandro habría visto al joven con quien estaba peleando. Se trataría de otro menor de edad. "En la oscuridad del boliche pudo haber pasado cualquier cosa", comentó Luis, quien presentó la denuncia en la comisaría 8° de Corrientes. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades en la investigación.

Luis también criticó a la Asociación de Veteranos, señalando que no cuenta con la habilitación para realizar fiestas de esa magnitud. "Se alquiló como para una fiesta de 15 y terminó siendo un evento social. Había invitaciones, se invitaban por Instagram y se cobraban entradas", denunció el padre de Lisandro.