Rugbiers abusadores: los insólitos dichos del abogado defensor

Luego de que se conociera la noticia del abuso sexual por parte de dos rugbiers de la selección de Francia a una mujer mendocina, ahora su abogado defensor realizó llamativas declaraciones sobre el hecho.

Los deportistas Oscar Jégou y Hugo Auradou, están siendo defendidos por Rafael Cúneo Libarona acusados de violar y golpear salvajemente a una mujer en un hotel céntrico.

Ahora, el letrado habló con la prensa y dio más detalles respecto a lo que a su entender, ocurrió entre los jugadores y la denunciante.

En primer lugar, Cúneo Libarona indicó que cuando terminó el partido de rugby, los jugadores fueron a un boliche. "Ahí se conocen ellos, tanto la denunciante, no la voy a poner como víctima, porque todavía no está aprobado que sea una víctima, como todavía no está aprobado que el imputado sea culpable. Todavía no está aprobado quién es quién, así que estamos en el inicio, en el génesis y en la investigación. Pero sigamos. Se conocen en un boliche, empiezan a tomar tragos, bailan, empatizan y según la víctima, o la denunciante, o la acusadora, la invitan a ir al baño del boliche en tres oportunidades. La invita el segunda línea, el morocho Auradou y ella se niega, pero minutos después va al hotel, va a la habitación", comenzó diciendo el abogado.

Trasladan a Mendoza a los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer: viajan por tierra en camionetas https://t.co/Uz18m5CRTh pic.twitter.com/7oDjMUQbU0 — infobae (@infobae) July 11, 2024

Luego sumó: "Fue consentido porque en ningún momento ella dice que fue trasladada a la fuerza. Primero, segundo punto, en ese taxi o Cabify fueron dos parejas. Fue otro jugador francés con una chica argentina que también tuvieron un affaire". Sobre la otra pareja el abogado destacó: "Eso lo hemos propuesto recién como testigo, pero no te puedo dar el nombre y apellido por una cuestión de respeto hacia la Fiscalía. Está en secreto de sumario".

"La verdad, a la otra chica no la quiero exponer, porque este es un tema delicado. No quiero exponer a nadie que no sea suficiente y que no sea necesario para la demostración de la inocencia de nuestros defendidos. Entonces a la chica no la voy a proponer por el momento, salvo que sea necesario. Fueron cuatro personas en Cabify al Hotel. La pareja en cuestión, la pareja polémica, sube arriba a la habitación. La otra pareja se va a otra habitación y no tiene ningún problema entre ellos. Suben y el jugador francés se olvida la llave o la tarjeta o el QR y baja y ella se queda esperando en la habitación arriba afuera de la habitación, otro indicio de consentimiento de ir; primer indicio salida del boliche segundo indicio tomar un Cabify, tercer indicio subir, cuarto indicio esperar al chico de 20 años, una señora de 40 que ya sabe lo que pasa en la vida", dijo el polémico profesional.

Sobre la edad del jugador, Cúneo Libarona dijo que ella había estado durante la noche con él bailando y charlando, por lo que supone que le habría preguntado la edad. "Veinte años de diferencia son veinte años de diferencia. Pero no vamos a estigmatizar tampoco a la acusadora", señaló.

uD83DuDEA8 ASÍ DETUVIERON A DOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN FRANCESA DE RUGBY ACUSADOS DE ABUSO

- Los hechos denunciados fueron en Mendoza.

- A los imputados los capturaron en Caba.

- Operativo de @PFAOficial: https://t.co/i5AGaVw8bO pic.twitter.com/3aL7JJYNX1 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 9, 2024

Asimismo, el letrado dijo desconocer si habían consumido algo. "La fiscalía, que está trabajando muy bien en este caso, le habría hecho, digo, le habría, en verbo potencial, porque no conocemos a ciencia cierta el contenido de la causa, un informe toxicológico".

"Lo único que tenemos es una señora de 40 años que se va, se va a su casa y aparece un día y medio después y hace una denuncia de golpes y de violación".

Notificación

Sobre los siguientes pasos legales a los acusados, Cúneo Libarona expresó: "Mañana van a ser notificados los imputados y recién mañana vamos a tener acceso a esos posibles exámenes clínicos, exámenes médicos. Se los va a notificar, se les va a hacer la lectura de sus derechos. No van a declarar porque quiero que la Fiscalía tenga tiempo y material suficiente para poder estudiar las actuaciones y en consecuencia que ellos puedan responder pregunta por pregunta con un traductor público que ya está buscando la Fiscalía porque ellos hablan en francés, no hablan en castellano".

Las cámaras de seguridad

Respecto a los registros de las cámaras, el abogado de los franceses comentó: "Son relevante las cámaras porque son prueba fílmica que va a demostrar un montón de cuestiones. Primero, si hay signos en el rostro de violencia. Segundo, la velocidad en que caminaba. Tercero, si iba tambaleando o no. Cuarto, hacia dónde se dirigía. Quinto, la responsabilidad de la seguridad del hotel".

Para cerrar, el abogado dijo que todo ocurrió en la habitación 603 y que, en las habitaciones contiguas, "había jugadores durmiendo y no escucharon absolutamente nada".