Le pidió a sus vecinos que bajaran la música y lo apuñalaron en la cara

Un incidente entre vecinos en el barrio "Las Mil Viviendas" de Trelew, Chubut, terminó en tragedia cuando un expolicía fue apuñalado en la cara tras pedir a sus vecinos que bajaran la música. El dramático episodio tuvo lugar en la madrugada del miércoles, en el sector B del mencionado barrio.

La víctima, un ex sargento de la policía de Chubut de 55 años, se vio obligado a acercarse a la casa de sus vecinos debido al volumen elevado de la música que le impedía dormir. Según informaron medios locales, los vecinos se encontraban haciendo una fiesta con música “muy alta”, lo que motivó al ex policía a pedirles que bajaran el volumen.

Sin embargo, su pedido no fue bien recibido. Según reportó LM Neuquén, los jóvenes que estaban en el domicilio ignoraron su solicitud, lo que llevó a que la discusión subiera de tono rápidamente. En cuestión de minutos, la situación se tornó violenta, y el ex sargento recibió una brutal golpiza.

Durante la pelea, el hombre de 55 años fue golpeado en la cara y el cuerpo. Pero el conflicto no terminó ahí; uno de los atacantes tomó un cuchillo y lo apuñaló en el rostro. Alertados por los disturbios, algunos vecinos se acercaron al lugar y al ver al ex policía herido, lo socorrieron de inmediato y llamaron a la policía.

Cuando los agentes llegaron, encontraron al ex sargento con el rostro cubierto de sangre y decidieron trasladarlo en un patrullero hasta el Hospital Regional de Trelew. Una vez en el centro de salud, el ex policía recibió los primeros auxilios y los médicos determinaron que las heridas no eran de gravedad.

Pese a la gravedad del ataque, la víctima se negó a presentar una denuncia contra los agresores, argumentando que eran conocidos del barrio. Este trágico evento ha dejado conmocionada a la comunidad, destacando los peligros que pueden surgir de conflictos vecinales aparentemente menores.