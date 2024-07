Con un mensaje a los docentes, Pettovello abrió la presentación del Plan de Alfabetización

Este jueves se llevó a cabo la presentación del Plan de Alfabetización en materia educativa, con la presencia de autoridades de la Nación y de la Provincia de San Juan. Entre ellos estuvo presente el presidente de la Nación Javier Milei y el gobernador de San Juan Marcelo Orrego. En este significativo evento, la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, ofreció un emotivo discurso en el que reflejó los objetivos y el sentido de este ambicioso proyecto.

Pettovello comenzó dirigiéndose al público presente, explicando el motivo por el cual se ha puesto en marcha este proyecto: "El plan tiene como fin acabar con la decadencia que lamentablemente ha sumido a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es aún más grave, ya que el 60% de ellos son pobres", expresó Pettovello.

La titular de Capital Humano destacó: "El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa, la cual no solo afecta a los estratos más pobres, sino también a millones de estudiantes de todos los niveles sociales, tal como lo demuestran las evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales". Noticias Relacionadas Orrego: 'La educación vive una situación alarmante, San Juan no es la excepción'

Milei en San Juan: 'Evaluar no estigmatiza'

Estadísticamente hay casi un 35% de los alumnos de tercer grado no saben leer y escribir y no son capaces de realizar las operaciones matemáticas básicas. Además, alrededor de un 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria.

La ministra también hizo una reflexión sobre el legado de Sarmiento : "Estamos muy lejos de cumplir el mandato de 'educar al soberano' que nos legara el gran Sarmiento, imprescindible para consolidar el desarrollo del país. Argentina sufre, como sabemos, desde hace años una tragedia: el síndrome de la devaluación. Durante décadas, devaluamos nuestra cultura y nuestra educación, y devaluamos la escuela y la política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer, no solo económicamente sino también integralmente, y dejamos de ser grandes como nación".

Noticias Relacionadas Reviví la visita de Milei a la Casa de Sarmiento en San Juan

Sandra Pettovello enfatizó el compromiso del gobierno actual: "Nuestro Ministerio de Capital Humano fue creado por el presidente Milei precisamente con este objetivo: generar las condiciones para un cambio de paradigma que permita pasar de un asistencialismo ineficaz e injusto al desarrollo de políticas que generen verdaderas condiciones para que los niños, jóvenes y adultos puedan desplegar sus vidas en libertad".

El plan de alfabetización integral, explicó Pettovello, es una de las claves centrales de este proceso transformador. "El presidente Milei firmó durante la campaña electoral el compromiso por la alfabetización, que ya tenía un consenso fuerte en la sociedad civil y en el sistema educativo, mientras tanto, buena parte de la casta política seguía mirando para otro lado, malgastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados."

Entre las acciones destacadas del plan, Pettovello mencionó: "Cooperación bilateral entre los equipos de alfabetización nacional y provinciales, mejora sustancial de la formación docente inicial y continua enfocada en la alfabetización integral, desarrollo de un robusto sistema de evaluación nacional para asegurar la mejora y el cumplimiento de las metas nacionales, y la implementación de una política de libros que acompaña esta prioridad. Además, se introducirá el uso de inteligencia artificial y aplicaciones tecnológicas al servicio de una alfabetización del siglo XXI, y se promoverán campañas públicas para intensificar el compromiso de toda la sociedad".

Finalmente, Pettovello envió un mensaje a los docentes: "Ustedes son quienes, en definitiva, pasan la mayor parte del día con nuestros hijos e impactan en su crecimiento como personas, dejando una huella en sus vidas. Conocemos sus dificultades actuales y también sabemos que, si generamos las condiciones para que puedan ejercer de modo más pleno su trabajo profesional, ustedes lograrán sin duda en un mediano plazo mejoras sustantivas en la educación argentina. Les queremos transmitir que estamos comprometidos con esta meta, pero también los invito a renovar, una vez más, el compromiso que tienen todos los días con los estudiantes y con la educación de nuestro país".

La ministra concluyó diciendo: "Desde aquí, finalmente, convocamos a todos los argentinos a convertir en nuestra principal bandera de los próximos años el lograr la alfabetización integral de cada uno de nuestros estudiantes. Que nuestras dificultades y desafíos no sean un obstáculo, sino un impulso para redoblar nuestros esfuerzos y poder finalmente alcanzar nuestro ideal de volver a ser la gran nación educadora que soñó Sarmiento".