Un audio de la víctima confirma la agresión y abre polémica entre las partes

El caso de la supuesta violación de dos rugbiers franceses a una mendocina el pasado 8 de julio, sigue conmocionando a la opinión pública nacional por la aparición de pruebas, cada vez más precisas del ataque de los deportistas a la mujer de 39 años.

El hecho ocurrió en un hotel cinco estrellas de la vecina provincia, cuando luego de la disputa del partido de Los Pumas contra el seleccionado de Francia, una fiesta en un boliche fue el lugar en donde se conocieron la víctima y sus victimarios.

Con el patrocinio y la defense en manos de Rafael Cúneo Libarona, los deportista quedaron detenidos en Mendoza obteniendo el beneficio de la prisión domiciliaria y una tobillera mientras dura el proceso.

Por su parte, la víctima representada por Natacha Romano fue atendida por personal médico y legisla comprobando serias lesiones físicas luego del ataque en el Hotel Diplomatic.

Pruebas

Con el paso de los días, varias pruebas se sumaron a la causa, como algunas de las cámaras del hotel, el relato del chofer de taxi que llevó a la víctima hasta su domicilio y también las declaraciones de otros rugbiers que estuvieron con los acusados en la previa del ataque.

En las últimas horas, un mensaje de audio de Whatsapp de la víctima a una amiga post ataque, abre nuevos interrogantes e interpretaciones por parte de los fiscales y la defensa.

Audio explícito

Luego de la declaración de la mujer agredida y, por su parte de los deportistas acusados se sumaron algunos mensajes y audios de la mendocina a una amiga cuando regresó a su casa.

Estas nuevas evidencias ya fueron aportadas a la investigación del caso, la cual está a cargo de Cecilia Bignert, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza.

A ver qué hizo el finde la que me gusta... pic.twitter.com/93UDxNeeu5 — Pablo (@AbogadoDijo) August 10, 2024

Las notas de voz datan del siete de julio. Uno de ellos fue grabado durante la madrugada, cuando la joven recién se acababa de ir con Oscar Jégou y Hugo Araudou, del seleccionado francés. El resto son de la mañana siguiente, cuando ella ya había regresado a su hogar luego de haber pasado la noche en el hotel donde se hospedaban los dos integrantes del seleccionado francés detenidos, informó Infobae.

La abogada Romano confirmó que los audios fueron entregados por ellos como prueba: "Aclaro públicamente que esos audios fueron ofrecidos a la investigación por nuestra parte. Tanto la testigo (amiga de la víctima) como que la fiscalía pudiera disponer del teléfono celular de ella es ofrecimiento de esta querella".

Detalles

“Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel así que no cuentes conmigo, ¿si?”, se escucha en el primer audio que envía a través de WhatsApp. El segundo es de varias horas después, cuando la supuesta víctima le cuenta a su amiga cómo finalizó su noche luego de haber ido al bar Beerlín de la capital: “Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”.

Luego de ese envío la mujer parece haber tomado noción de los daños físicos recibidos en su encuentro sexual: “Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy cul.... boluda”, dice en la primera nota de voz.

“Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda”, continuó en otro de los mensajes.

En el último audio que trascendió la mujer explicó: “Tengo un ojo morado, gorda. Me tuve que tomar un diclofenax porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada”.

Estas nuevas pruebas están siendo analizadas en el marco de la causa, en la que Jégou y Araudou fueron imputados formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. También a esto su suma un informe médico, un análisis realizado a la víctima tras la denuncia. Allí, se detallan varias lesiones, como nueve moretones de uno a diez centímetros de ancho en diferentes partes, como sus pechos, glúteos y piernas, además de cinco escoriaciones en el omóplato izquierdo.

Preventiva

Este lunes 12 de agosto, en horas del mediodía, se definirá cómo continúa la situación de los rugbiers dependiendo si se dicta o no la previsión preventiva de acuerdo a lo que se decida desde la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual de Mendoza.