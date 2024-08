Lo condenaron por la muerte de sus amigos y ahora dice: "los extraño"

Agustín César Carrera, el joven involucrado en el trágico accidente ocurrido el 1° de enero en Córdoba, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. El tribunal lo halló culpable por la muerte de tres amigos que viajaban en su auto aquella fatídica mañana.

El accidente tuvo lugar cuando Carrera, quien en ese momento tenía 20 años, conducía un Peugeot 408 a 160 kilómetros por hora. Según las pericias oficiales, el joven manejaba bajo los efectos del alcohol. El vehículo desbarrancó mientras regresaban de un after tras los festejos de Año Nuevo, causando la muerte de Eliana Benítez (20), Candela Martínez Bonaldi (21) y Kevin Jacob (16). Otros dos jóvenes, Franco Martínez (18) y Fiorella Daniele (19), sobrevivieron al accidente junto con Carrera.

El acusado enfrentó el juicio imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas calificadas. Ante el fiscal de feria Marcelo Fenol, Carrera admitió haber consumido alcohol. Durante el juicio, la fiscal Laura Battistelli argumentó que, aunque Carrera no tenía la intención de acabar con la vida de sus amigos, la imprudencia al volante fue decisiva.

En su declaración, Carrera expresó: "Me disculpo por no haber evitado el accidente y no haberles dado el pésame en ese momento. No pude. Y cuando quise hacerlo ya era tarde por toda la situación. Les pido disculpas de todo corazón". También agregó que los fallecidos eran sus amigos y que "los extraño todos los días, siempre los voy a llevar en mi corazón".

Sin embargo, la hermana de Eliana Benítez, Nadia, brindó un relato diferente sobre la actitud de Carrera tras el accidente. "Diez días después del hecho contactó a una de las sobrevivientes por Instagram y le dijo que necesitaban hablar sobre su declaración en fiscalía porque él estaba interesado en que le cubran la destrucción total de su vehículo", contó Nadia en diálogo con Perfil. "Eso demuestra un total desprecio por la vida de sus amigos y de su primo, que había venido de Mendoza a pasar las fiestas con su familia. Pero a él solo le importaba su auto", afirmó con indignación.

Gisela Piedi, la abogada defensora de Carrera, mencionó las secuelas psicológicas que sufre el joven, incluidos intentos de suicidio, como parte del contexto que rodea el caso. La Cámara Novena del Crimen ha solicitado informes psiquiátricos para evaluar si Carrera está en condiciones de cumplir con la pena de manera efectiva.

