Burlando dejó de ser el abogado de la familia de Loan, las razones

El reconocido abogado Fernando Burlando dejó de representar a la familia de Loan. Esto es en la causa que investiga su desaparición. Es así como la familia completa, solo estará representada por el letrado Roberto Méndez.

De acuerdo con lo que dio a conocer TN, las últimas horas se resolvió revocar el poder que tenía tanto el abogado mediático como su compañero de equipo, Gustavo Briend. “Fue una decisión de la familia”, argumentó el letrado mediático.

“Nosotros cumplimos sobradamente nuestro compromiso. Estuvimos en todas las audiencias y presentes en todos los expedientes en los que la propia provincia denunciada quería presentarse como querellante”, fue lo que dijo Burlando. En cuanto a los motivos por los que los familiares de Loan podrían haber desistido de su defensa, Burlando sugirió que podría tener que ver con “visitas que hicieron ellos a personas pertenecientes a la gobernación” de Corrientes.

“La investigación está en un limbo, no funciona para ningún lado y parece adrede", indicó el abogado. "Se nota la gran influencia del poder político durante el secreto de sumario y la implantación de pruebas que debían investigarse. Me parece inadmisible moralmente esa reunión con el poder político, no lo comparto ni lo voy a compartir”, manifestó el letrado, quien concluyó que seguirá “trabajando para Loan desde el lugar que pueda”.

Cabe decir que la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la investigación de Loan Danilo Peña, hizo en los últimos días una serie de comentarios que preocupan a la familia respecto de la búsqueda del nene de 5 años. “Nosotros vamos a poner lo mejor sin dudas, pero no podemos asegurar que vamos a encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, sostuvo la magistrada. A más de 75 días de la desaparición de Loan, la jueza remarcó que la búsqueda del menor “es permanente y constante en todo el mundo y en el país”.