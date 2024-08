La CGT marchó a Plaza de Mayo en el día de San Cayetano

En el marco del Día de San Cayetano, fieles católicos, sindicatos y organizaciones sociales llevaron a cabo una masiva marcha desde Liniers hacia Plaza de Mayo bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo". La manifestación, convocada por la CGT, las dos CTA y diversas agrupaciones, comenzó este miércoles a las 8 de la mañana en el cruce de Cuzco y avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Liniers.

La marcha, que culminará en la histórica Plaza de Mayo, tenía previsto el cierre a las 14hs. Los gremios y organizaciones sociales aprovecharon esta jornada de celebración religiosa para visibilizar y denunciar la "emergencia alimentaria, social y laboral" que atraviesa el país. Entre los asistentes se destacaron dirigentes peronistas como Hugo Yasky y Eduardo "Wado" De Pedro, mientras que Gabriel Katopodis y Eduardo Valdés se acercaron al santuario de San Cayetano.

Pablo Moyano, líder del sindicato de Camioneros, afirmó que la CGT no participará en las convocatorias del Gobierno nacional en rechazo a la reforma laboral propuesta. "La continuidad es el plan de lucha, que se va a profundizar si el Gobierno nacional sigue viviendo su realidad. Vemos como el chanta este de Adorni todas las mañanas vende una Argentina que no es, y Sturzenegger vende un país y no ve la realidad y el sufrimiento que están pasando todos los argentinos", declaró Moyano.

En una entrevista con Infobae, Moyano agregó: "Rechazamos cualquier convocatoria del Gobierno, porque sabemos que es para la foto. Quieren profundizar una reforma laboral que va a traer más desocupación y más precariedad. Esperemos que termine en paz esta jornada multitudinaria".

Por su parte, el diputado Hugo Yasky señaló en declaraciones radiales que "Argentina es un país que no puede permitirse negarle la comida a las familias que no llegan a fin de mes. Es un país con alimentos de sobra para responderles".

En respuesta a la manifestación, el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó la participación de figuras políticas en la marcha de San Cayetano. "Lamentamos que una fecha religiosa como esta, donde la gente asiste de buena fe, esté encabezada por figuras políticas que son responsables del desastre económico que este Gobierno heredó el 10 de diciembre pasado", afirmó Adorni durante la habitual conferencia de prensa. Además, subrayó que la gestión actual "vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas" y que "quienes fueron parte de esos problemas no van a ser parte de la solución".

La marcha de San Cayetano se presenta como un reflejo del descontento social y económico que vive Argentina, donde miles de personas se movilizan en busca de mejoras y soluciones concretas a sus demandas.