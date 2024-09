Tenso cruce entre Javier Milei y Cristina Kirchner en redes sociales

La respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner: "Yo sé que vos de economía no entendés mucho"..

El extenso documento que publicó Cristina Kirchner este viernes por la mañana molestó a Javier Milei por las consideraciones que hizo la expresidenta al respecto de la economía y decantó en un fuerte intercambio entre los dos. Mientras que el mandatario le dijo que le iba a dar una clase gratis cuando vaya esta tarde a Mendoza a presentarse frente al Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la líder peronista contraatacó y lo invitó al Instituto Patria para “explicarle” cómo gobernar. Además, le dijo que pasa demasiado tiempo ocioso en redes sociales.

En el último cruce en X, el Presidente le dijo: “No te pongas así de nerviosa. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al país, no a hundirlo”. Minutos después, la exmandataria replicó dando fin al extenso ida y vuelta desatado hoy a la mañana.

“¡Ay, Presidente! ¡Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. Fin”, arremetió la expresidenta con intención de finalizar el fuerte intercambio de mensajes.

Tras una hora del último tuit de la expresidenta, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a los cruces y le respondió, porque según él, la dirigente peronista tiene bloqueado al titular del Ejecutivo. “Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la “falacia de la pista falsa” al aún no haber mostrado su título. Saludos”.

Previamente, la exvicepresidenta había contestado a uno de los mensajes de Milei. “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea”, aseguró Cristina Kirchner contra Milei. Lo del plagio lo dijo en relación a aquella información que aseveraba que el Presidente copió a los principales autores de la Escuela Austríaca de Economía para gran parte de las columnas que publicó en medios.

”Cuando quieras -porque tiempo tenés… y lo dedicás a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito”, lo chicaneó la expresidenta. Y no fue solo eso. Luego sumó otra ironía. “Saludos cordiales… A vos y a todas las ‘fuerzas del cielo’. ¡Dios mío!”, exclamó.