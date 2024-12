Un jubilado de 88 años fue víctima de un brutal asalto en su casa en Sarandí, partido de Avellaneda, donde dos delincuentes lo maniataron, lo golpearon y lo amenazaron de muerte para robarle sus ahorros. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando los ladrones irrumpieron en su domicilio de la Avenida Manuel Belgrano al 2300.

La víctima, identificada como Aslan Ismael, relató el horror vivido: “Yo estaba durmiendo plácidamente y de repente siento que me agarran y me preguntan por el oro. Soy jubilado, oro no hay”, recordó con angustia. Los delincuentes lo ataron de pies y manos con sábanas y toallones, y al resistirse, comenzaron a golpearlo con el mango de un cuchillo en la cara. “Quedate quieto porque te vamos a matar”, lo amenazaron.

Tras buscar por toda la casa, los asaltantes encontraron los ahorros del jubilado: unos 400.000 pesos y 7.000 dólares, además de una escopeta y un televisor. “Hace muchos años que venía juntando esa plata”, lamentó Ismael, todavía consternado por lo sucedido.

El ataque, que según la víctima duró más de dos horas, dejó profundas marcas físicas y emocionales. “Tenía miedo de que me maten. Esquivé dos puñaladas que, si me daban, me mataban”, afirmó el herrero artístico, visiblemente afectado.

El jubilado mencionó un episodio sospechoso ocurrido días antes del robo, que podría estar vinculado al asalto. Según Ismael, un joven había pasado por su casa interesado en un auto que tenía en venta. “Vino a querer comprarme el auto con el cual escaparon. Entró a sacarle fotos al coche y también a la casa. Me quedó la pica, no le vi pinta de alguien con dinero”, explicó.

El jubilado cree que ese mismo hombre, al que describió como de apariencia descuidada, fue uno de los delincuentes que irrumpió en su hogar. “Dijo que iba a venir con la señora o que iba a llamar, pero nunca volvió. Ahora entiendo por qué”, agregó.