El reconocido músico y DJ de cumbia "El Dipy" enfrenta una denuncia penal por presuntos delitos de abuso sexual y extorsión. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de 2024, según consta en el escrito presentado por M.C.A.M., una mujer que asegura haber conocido al artista en el marco de actividades relacionadas con el partido político La Libertad Avanza.

En su declaración, la denunciante relata que conoció al músico en octubre de 2023, tras intercambiar mensajes en Instagram y luego por WhatsApp. Posteriormente, ambos se encontraron en un bar en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde “El Dipy” se desempeñaba como DJ.

Según su relato, esa noche el cantante le insistió para que consumiera drogas, aunque ella se negó. Sin embargo, comenzó a sentirse mareada y terminó acompañándolo a su departamento, donde tuvieron relaciones sexuales: “Creo que el acto sexual fue consentido, pero no recuerdo los detalles de lo sucedido”, declaró.

La denunciante asegura que la situación comenzó a tornarse violenta semanas después, especialmente a partir del 19 de noviembre de 2023, cuando el candidato presidencial Javier Milei ganó las elecciones. Según su testimonio, el músico comenzó a hostigarla con insistentes llamados y mensajes, incluso durante los festejos en el búnker de La Libertad Avanza.

Además, afirma que "El Dipy" utilizó su situación de vulnerabilidad económica para manipularla y extorsionarla, ofreciéndole un supuesto cargo público que nunca se materializó. La denunciante, que enfrentaba dificultades económicas y una orden de desalojo, explicó que accedía a las citas con el músico bajo la presión de no perder la oportunidad laboral prometida.

En su denuncia, M.C.A.M. describe tres episodios de abuso sexual ocurridos en el departamento del músico, donde fue citada con el pretexto de hablar sobre el supuesto trabajo.

El primer incidente habría ocurrido el 15 de marzo de 2024: “Me citó en su casa, cerró la puerta con llave y, mientras estábamos tomando mates, se abalanzó sobre mí. Me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”.

El segundo hecho se habría producido el 17 de abril, de manera similar al anterior. La mujer detalla que el músico volvió a sujetarla, comenzó a quitarle la ropa y la forzó a mantener relaciones sexuales.

Finalmente, el tercer episodio habría sucedido el 16 de mayo, cuando nuevamente fue citada con el pretexto laboral. Según el relato, “El Dipy” la obligó a practicarle sexo oral, pese a sus reiterados pedidos para que detuviera el ataque.