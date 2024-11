Un profesor de la Escuela de Enfermería de Aguilares, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), está en el centro de un grave caso de corrupción académica. El docente fue denunciado por adulterar calificaciones a cambio de dinero y favores sexuales, lo que ha generado conmoción en la comunidad educativa.



La denuncia fue presentada a principios de este año ante la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chits. Según el informe, el acusado habría manipulado notas de exámenes parciales, finales e incluso tesis, beneficiando a estudiantes que aceptaban sus exigencias económicas o personales.

El fiscal inició una exhaustiva investigación que incluyó la toma de testimonios y la recopilación de pruebas, las cuales complican seriamente la situación del docente.



El caso tomó relevancia nacional luego de que el medio TN difundiera detalles de la investigación. Entre las pruebas presentadas, se incluyen conversaciones de audio y chats que revelan el modus operandi del profesor.

En uno de los audios filtrados, una estudiante asegura que el docente pedía sumas exorbitantes por modificar calificaciones: "Está desatado R. Está pidiendo $40.000 por un examen. Cuando vos me habías dicho, no te había creído. Después me mandó un mensaje diciendo que para subirle la nota necesitaba $30.000", se escucha en una conversación.

Otra estudiante relata cómo un profesor externo quedó sorprendido al descubrir que todos los alumnos habían aprobado de manera inusual: "Nos dijo que no podía entender cómo alguien había sacado un 9. Si nos llaman a un examen de ingreso a los hospitales, estamos todos perdidos", expresó. tes

Según los audios, el docente también utilizaba intermediarios entre los estudiantes para gestionar las "transacciones". En un mensaje, una estudiante comenta a otra: "Si quiere más plata, que me suba la nota. Cuando me la suba, recién obtendrá más dinero. Siempre le pasé cuando quedamos."

El profesor Luis Solorzano, al conocer las denuncias, aportó chats, documentación y transferencias bancarias realizadas por alumnos, presentándolas ante el sector de asuntos jurídicos de la UNT. Estas pruebas han sido fundamentales para que las autoridades universitarias tomen conocimiento de la situación.