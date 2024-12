En Neuquén, un hombre atropelló a un grupo de jóvenes mientras escapaba de una persecución policial. El incidente dejó a dos de ellos en grave estado, y las familias de las víctimas claman justicia tras la liberación del acusado.

El episodio ocurrió el pasado fin de semana y quedó registrado en video. Según el portal Minuto Neuquén, el hombre habría participado en una pelea entre dos grupos en un barrio de la ciudad. Al arribar los efectivos policiales, tras ser alertados por los vecinos, intentaron detener el enfrentamiento y dieron la voz de alto al acusado, quien respondió subiéndose a su auto, un Peugeot 307, e iniciando una huida a gran velocidad.

En el trayecto, cerca de las seis de la mañana, el conductor embistió a un grupo de jóvenes que caminaba por la calle Eva Duarte. Dos de ellos resultaron con lesiones graves y fueron trasladados de urgencia al hospital local. Tras el atropello, el acusado continuó su fuga sin auxiliar a las víctimas, dejando una estela de daños. En su camino, colisionó contra una vivienda, abandonó el vehículo y siguió huyendo a pie hasta su domicilio, donde intentó recoger pertenencias para escapar. Sin embargo, fue finalmente detenido gracias a la alerta de un familiar.

Las autoridades realizaron un test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo. No obstante, tras la audiencia, el juez de garantías Juan Pablo Encina decidió otorgarle la libertad bajo medidas restrictivas: deberá presentarse dos veces por semana en la sede de la fiscalía y tiene prohibido acercarse o contactar a las víctimas durante dos meses.

La fiscalía, representada por la asistente letrada Yesica Barbich, había solicitado que se le imputara el delito de abandono de persona y que se le impusiera prisión domiciliaria por el mismo periodo. Sin embargo, el juez no accedió a esta figura al considerar que el abandono de persona se configura cuando no hay nadie que asista a las víctimas, lo cual no habría sido el caso según su criterio.

El fallo judicial generó indignación entre los familiares de los jóvenes atropellados, quienes exigen justicia y cuestionan la decisión de dejar en libertad al acusado. “No entendemos cómo alguien que causó tanto daño puede estar libre. Esto no puede quedar así”, expresó uno de los allegados.

El caso ha encendido un debate en la comunidad sobre la necesidad de endurecer las medidas contra este tipo de delitos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.