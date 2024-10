La intendenta de Colonia Barón, en la provincia de La Pampa, Mónica Stadler, denunció que la Municipalidad fue víctima de un hackeo que resultó en el robo de $24 millones. Este incidente es el segundo caso reportado en los últimos días en la provincia.

Stadler presentó la denuncia junto a la tesorera local después de descubrir que entre el viernes pasado y este martes se realizaron cuatro transferencias a tres cuentas bancarias diferentes sin autorización. La localidad, situada a 84 kilómetros de la capital provincial, enfrenta serias preocupaciones sobre la seguridad de sus cuentas municipales.

Con la denuncia formalizada, la Justicia tomó la decisión de bloquear las cuentas involucradas por tiempo indeterminado. Sin embargo, las autoridades aún no han logrado identificar a los responsables detrás del ataque cibernético.

"Las transferencias se realizaron desde la cuenta institucional del BLP del municipio y fueron efectuadas de manera ilícita", informaron fuentes judiciales al medio local La Arena. Aclararon que estas operaciones no fueron autorizadas ni ejecutadas por funcionarios del municipio, sino que los hackers accedieron a la cuenta mediante maniobras de manipulación informática. Los fondos fueron transferidos a cuentas desconocidas para el municipio.

La fiscalía de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal Matías Juan, junto con la comisaría departamental de Colonia Barón, se encuentran investigando el caso para esclarecer el destino de los $24 millones y los métodos utilizados para perpetrar el hackeo. "Estamos avanzando en la investigación, pero hasta el momento no hay imputaciones formales", declaró el fiscal a InfoPico, subrayando la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas para prevenir delitos de esta naturaleza que afectan a las instituciones.

Según el medio digital InfoTec Realicó, las autoridades municipales de Colonia Barón ya han comenzado a establecer pautas para reforzar la seguridad en las cuentas del municipio mientras continúan las indagaciones para dar con los sospechosos.

Este no es el primer caso de hackeo en La Pampa. La semana pasada, el Municipio de Santa Isabel, situado a 292 kilómetros al oeste de Colonia Barón, también sufrió un intento de estafa cibernética. El Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial informó que se estaba investigando una transferencia no autorizada de 10 millones de pesos, que fue detectada a tiempo y no se concretó, evitando así pérdidas económicas para la Municipalidad.