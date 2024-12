Este jueves el Gobierno nacional publicó un decreto en el que establece que los días 24 y 31 serán asueto para los trabajadores que dependen de organismos nacionales que cuentan con oficinas en las provincias como la Anses o la ex Afip. Esta medida se suma a lo ya dispuesto por el Gobierno de San Juan con los empleados provinciales.

El decreto 1108/2024 del Poder Ejecutivo que ya fue publicado en el Boletín Oficial, establece que la medida se toma para permitir que los trabajadores lleven "adelante los preparativos para sus reuniones" propias de los festejos de Navidad y año nuevo.

Por otra parte, se recordó que, por la Ley N° 27.399, son "feriados nacionales inamovibles a los días 25 de diciembre y 1° de enero de cada año".

El decreto, que lleva la firma del jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó también que con esta medida se beneficia a aquellas personas que "por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos".

Por otra parte, el Gobierno destacó que la medida también "repercutirá de manera beneficiosa en el sector turístico" en todo el país. "No implica erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional y garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad", aseguraron.

En la misma norma se establece que esta medida “no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras”, por lo que la actividad para esta jornada será normal.

Privados

En el caso del ámbito privado, es cada empleador el que establece si el trabajador debe cumplir funciones o no. Cabe aclarar que como no se trata de un día feriado, las personas que trabajen ese día no cobrarán doble por el cumplimiento de la jornada laboral.