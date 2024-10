Sin autorización de la Nación, Mendoza podrá importar medicamentos

Este jueves, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, confirmó que el gobierno nacional autorizará a Mendoza para poder avanzar con la compra de medicamos en la India.

“En las próximas horas el gobernador Alfredo Cornejo recibirá una carta del Ministro de Salud, Mario Lugones, que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina”, confirmó el funcionario nacional.

“La carta de Lugones confirmará que la Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia. En español esto quiere decir que el gobernador no tiene necesidad de autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos”, agregó el ministro.

A través de la red social X, Sturzenegger destacó que Cornejo “está planificando comprar medicamentos de India que estimo generará una caída abrupta en el costos de los medicamentos en su provincia”.

“Por el alto costo de los medicamentos, la adherencia a tratamientos en Argentina es de solo el 30%, esto en el único país del mundo donde miles de dosis se vencen en sus cajas sin utilizar. Desde 2016 el costo de los medicamentos se ha duplicado en Argentina relativo a EEUU. La reducción del precio de medicamentos es un objetivo obvio del Ministerio de Desregulación”, consideró el ministro.

“Las reformas necesitan de marco legal pero también de personas que se animen a cambiar las cosas. Hoy Cornejo y Lugones (y también Mario Russo, que venía trabajando en la misma línea) son los héroes del día. Esperemos se sumen luego el resto de los gobernadores. El que no lo haga es porque no quiere. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó Sturzenegger.

Voces mendocinas

Hace algunos días, el ministro de Salud de la vecina provincia Rodolfo Montero dijo a Diario El Sol: “Estamos negociando, no hay acuerdo aún, pero somos la única provincia que está en tratativa de importación desde India. Esto es abrir una puerta histórica en la Argentina y, por supuesto, que la idea es abrirla para que cada vez haya más posibilidades y se siga importando”.}

Desde el Ministerio de Salud de la Mendoza aseguraron que, al margen del comunicado de Sturzenegger, todavía no hay ningún acuerdo cerrado y que están siendo muy “cautos” mientras esperan por la “letra chica” que contempla la ley.

En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, en la provincia la distribución de los fármacos del país asiático será a través del sistema de salud y, en principio, abarcará a todo el sector público.

En la actualidad, la provincia tiene como uno de sus principales proveedores a la Cooperativa Farmacéutica Mendoza (Cofarmen).

Se espera que en los próximos días se concrete una reunión entre los funcionarios de Salud de Mendoza y representantes del Ministerio de Salud de la Nación.

Gran ahorro

Con este anuncio, los funcionarios estiman que el ahorro en algunos casos superará el 50%, dependiendo del tipo de medicamento.

“Lo que podamos ahorrar va a depender de qué medicamentos autorice a ingresar la Anmat y el volumen que compremos. En principio con los laboratorios que hemos hablado son los que ya exportan a la Unión Europea y a Estados Unidos, tienen valores que, al menos, representa la mitad de lo que pagamos hoy”, detalló el funcionario.

Otras posturas

Por su parte y en una postura más crítica y analítica Sonia Tarragona, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, aseguró en un escrito: “No hay evidencia de que el ingreso de productos de países como los incluidos en el Anexo II del Decreto 150/92 (la India, Irlanda, China, Brasil o Suecia, entre otros), que regula la importación de medicamentos, podría impactar en la reducción de precios del mercado local, especialmente por la complejidad en cuanto a tipos de precios y mecanismos de financiamiento que existen en nuestro país”.

Y alertó: “Con una balanza comercial del sector ya deficitaria en más de USD 7.000 millones, por cada incremento adicional del 10% anual en el monto total de importaciones, la demanda y el egreso de dólares para poder financiarlas rondaría los USD 7.370 millones adicionales. Además, impactaría fuertemente sobre los laboratorios nacionales de menor escala. Implicaría sustituir empleo local en los distintos eslabones de la cadena de comercialización de medicamentos”.

“La búsqueda de soluciones contra la suba de precios no debería darse con la potencial importación de medicamentos más baratos, pero con menos controles de calidad o mano de obra subsidiada, sino con el fortalecimiento de la prescripción por genéricos, el cumplimiento de los precios de referencias para la seguridad social y el fortalecimiento de la producción pública estratégica”.

Reacciones adversas

Ante la ola de elogios, desde el Ejecutivo provincial de la vecina provincia hubo cautela. Rodolfo Montero, ministro de Salud de la provincia evitó dar declaraciones y no se hizo eco de la publicación de Federico Sturzenegger. No hubo reposteo ni nada, informó Los Andes.

José Ludovico Palma, de la Federación Médica de Mendoza, indicó a que “desde el punto de vista del acceso a la salud, me parece que es una muy buen iniciativa en la medida que vamos a tener medicamentos de bajo costo en relación a lo que estamos pagando”.

“Algunos van a valer la mitad y eso es porque sabemos que India es un exportador, desde hace muchos años, tiene una industria de genéricos y exporta mucho. A uno de los que le exporta a estados Unidos que tiene una agencia como la FDA que es muy estricta con los controles. Eso asegura precio y calidad”, remarcó.

Ricardo Lilloy, vicepresidente primero de la Cámara de Entidades de Medicina Privada, aseguró que es posible “la liberalización del manejo de medicamentos”. De hecho “estos medicamentos ingresan a países centrales con controles mucho más estrictos que Argentina. El tema es, como cualquier producto con mercado protegido, cuando se abre, obviamente aumenta la competencia”.

“Acá lo que hay que extremar son los controles para garantizar el estándar de calidad que se exige en otros países. Es posible hacerlo sin riesgo, pero habrá un protagonismo de los organismos de control”, señaló.

Sector privado

Si bien faltan detalles, se advierte que el Gobierno provincial avanzaría en la compra para abastecer al sector público. La pregunta es, qué pasará con pacientes que se atienden en el sector privado y la accesibilidad a esos medicamentos indios.

“No estaríamos incluidos porque es una decisión de la provincia. Es una reunión que tendremos”, indicó José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa).

Igualmente destacó que la medida es muy positiva porque se bajan costos dado que los medicamentos e insumos han aumentado mucho en los últimos tiempos. Considera que el ingreso de medicamentos importados impactará sin lugar a dudas, en el mercado. “Hay proveedores con un dólar a dos mil pesos”, subrayó el entrevistado a diario Los Andes.

“Tenemos un diálogo permanente con el ministro de la provincia y el de Nación. Tendremos que ver si podremos participar y de qué manera. Igualmente el impacto en la industria bajará los costos”, recalcó.

Adolfo Brennan, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) indicó que no puede dar precisiones sobre la conveniencia o no de la medida porque espera contar con algunos números. De todas maneras, advierte que “se tiene que garantizar en esto, la calidad de los medicamentos. Está la vida de la gente en el medio. Si eso se respeta, el Anmat lo autoriza. Mendoza en ese aspecto es un ejemplo de la fiscalización. No tengo desconfianza”.

Medicamentos

Los medicamentos que podrían llegar de la India están destinados para la hipertensión (enalapril, losartan), diabetes (metformina), antipirético y analgésico (ibuprofeno), antiácido (omeprazol), hipotiroidismos (levotiroxina), antibióticos (amoxicilina, cefalexina, azitromicina), antifúngico (fluconazol), entre otros.



