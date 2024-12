Marcelo Orrego: "La Provincia está ordenada financiera y económicamente"

El gobernador Macelo Orrego concedió una entrevista al programa “Es lo que Hay” que se transmite por la pantalla de Canal 13. En un extenso diálogo el mandatario habló de todos los temas de la realidad provincial y contó cuales son sus expectativas para el 2025.

La primera cuestión que se abordó en la entrevista fue la situación económica y financiera de la provincia. El mandatario recordó que cuando asumió dijo que San Juan se encontraba como un enfermo en Terapia Intensiva.

“Lo dije en términos financieros, si seguíamos de la misma forma era una ola que nos iba a atrapar el gobierno iba a 20 km y venia una ola a 100”, graficó el santaluceño. Luego el gobernador agregó que en el inicio de su gestión tuvo que tomar medidas poco simpáticas, pero que tenían que ver con la austeridad.

“Redujimos más del 30% de cargos políticos, desafectamos a miles de personas que estaban nombradas de manera irregular y fueron muchas medidas que iban en contra del gasto improductivo. Pudimos ir generando nuestro programa de gobierno en materia económica y hoy podemos decir que la provincia está ordenada financiera y económicamente", aseveró.

Si bien Orrego dijo con satisfacción que la provincia está ordenada, inmediatamente, aclaró que “eso no significa que tiremos manteca al techo, de ninguna manera, hay que cuidar el peso, tener disciplina fiscal. No se puede gastar más de lo que entra y esas son conductas y compromisos que tiene que tener no solo el Poder Ejecutivo, sino, por supuesto, también la Cámara de Diputados”.

Ante la pregunta de si el primer semestre sirvió para acomodarse, Orrego reconoció que fue un proceso que lo llevó a tomar decisiones para poder afrontar la que él denominó como la “peor crisis económica de la historia argentina”.

“Yo asumí en una situación en donde ni siquiera tenia una mayoría en la Cámara de Diputados”, aseguró y sumó que su gestión también ha dejado de recibir fondos nacionales para ítems como Conectividad e Incentivo que son para los docentes y que antes pagaba el gobierno nacional. Tampoco llegaron más fondos para obra pública y puso el dinero para terminar casas que tenían construcción avanzada.

“No cuento con subsidios al transporte, tampoco con programas nacionales, eran una docena de programas nacionales y han quedado dos, el resto los paga la provincia de San Juan para que estos programas sigan estando vigentes porque protegen a la familia sanjuanina. Tampoco tengo transferencias discrecionales”, aseveró.

“Yo no cuento con todos esos beneficios yo tengo muchísimas herramientas menos, pero más allá de todas estas cosas que no tengo, si cuento con cosas que son muy importantes para mi que son el aliento de la gente, el afecto de saber que si podemos, eso no pone siempre en consideración de saber que hemos avanzado y desde lo administrativo por su puesto mucho más consolidados a medida que va pasando el tiempo”, cerró a modo de balance de este primer año.