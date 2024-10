El miércoles en Es lo que Hay estuvo como invitado Eduardo Cabello, titular de la CGT en San Juan. El experimentado sindicalista no titubeó a la hora de marcarle la cancha a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y se posicionó con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es que Cabello se suscribió al documento que la CGT a nivel nacional sacó, en la previa de los festejos por el Día de la Lealtad. En el documento la CGT pide por la unidad del Justicialismo y que no se destaquen los personalismos.

‘Los y las trabajadores organizados tenemos legitimidad y vocación para participar en la recuperación política de un Justicialismo con voluntad transformadora hacia un país justo y soberano, y de la que el movimiento obrero, como afirma el general Perón, constituye su columna vertebral’, rezó la primera parte del comunicado.

Sugo - De ese primer párrafo debo interpretar que se perdió la legitimidad y vocación políticas, por eso hay que recuperarlas.

Cabello - Sí, todo lo que se recupera es porque se pierde.

Sugo - Es que es fuerte.

Cabello - No, lo que pasa es que por ahí uno se puede haber quedado tranquilo, se puede haber dormido, se descuidó, en alguna situación entonces salía a recuperar cosas. Y en este caso el movimiento obrero sale a marcar una línea en el ámbito netamente político con respecto a lo que está pasando a nivel nacional con el partido, nada más.

Sugo - Le sigo leyendo otro párrafo interesante que le quería preguntar a Cabello. Describe el escenario nacional que está atravesando la República Argentina, tarifas, jubilaciones, servicios, todo lo que está ocurriendo, lo critica a la realidad actual de la República Argentina, dice, este escenario, que detalla, nos compromete a una convocatoria amplia con participación de todos los sectores afines, sin alentar divisiones, con la humildad de reconocer errores y recogiendo las enseñanzas del pasado reciente. No es con personalismo que vamos a encaminar la recuperación de la confianza ciudadana. Es preciso iniciar un proceso de genuina renovación, asumiendo que solo con nombres propios no alcanza.

Sin decirlo, dicen, Cristina, no te autoproclames. O, perdón, es una interpretación errada de mi parte.

Cabello - No, usted se autodenominó, o se percibe, como dijo recién: Gorila jajaja. Entonces, claro, es como que están peleando contra ella. No, hay una determinación y una decisión que debe ser, no decir, soy yo el grupo y yo después manejo, no. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene un problema mucho más grande que cualquier otra. ¿Por qué? Por la cantidad de votos, por la cantidad de situaciones que se vive, y principalmente porque ahí es donde se va a dirimir la conducción a través de lo que es el peronismo, el kirchnerismo y algunos ismos que puedan acompañar en esta situación.

CQT, desde su posición, dice esto. Yo creo que hay que juntarse todos, yo lo he hablado, lo he dicho en la prensa, yo tengo conocimiento de que ha habido compañeros que se han conversado, han charlado, han ido, han hablado. Hay que juntarse con todos, hay que armar todo. Pero bueno, cuando vos pones una posición de decir yo quiero cero, yo me autoproclamo, empezás a perder.

Entonces, hoy, por hoy, la CQT está apoyando a nivel nacional, si ya hay algo, a lo que Kicillof haga.

Sugo - ¿A Kicillof?, ¿La CQT apoya a Kicillof?

Cabello - Sí, sí, sin duda. Y porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Sugo- ¡Para, no, Eduardo!, es toda una definición. La CGT se está metiendo en la grieta.

Cabello - No, porque...

Sugo - Ustedes se están metiendo entre Cristina y Kicillof que están enfrentados.

Cabello - Bueno, está bien, bueno, entonces lo que pasa es que ¿quién es el que gobierna? Sugo - Milei

Cabello - Nacionalmente. Sí. provincialmente es Kicillof. Axel. Sí. Entonces, bueno, ahí, es decir, vos tenes que trabajar con el que está gobernando en este caso. Y está bien, y hoy hasta ahora hay números que le están dando muy bien en todo esto. Que, a ver, no dice, no tiene nada que ver que por ahí Cristina puede decir que voy a ser presidente del partido, no, pero hay un mote que le queda muy pesado, y vos sabes muy bien, al peronismo, es que ya no nos dicen que no somos peronistas, que somos kirchneristas. Entonces hoy hay que empezar... O sea, kirchneristas o el peronismo. Nunca vamos a decir, es un sector, es un grupo, trabajan, es un 10, un 30, un 50, o lo que sea, pero bueno, empecemos a hacerlo entre todos, ¿no? que yo soy el que tengo y los otros tienen que venir atrás mío. El cuento del Perón en la política siempre fue, pero ahora no queremos que sea de la misma manera.

Sugo - Me parece toda una definición la que acabas de dar, digo, no Eduardo Cabello, sino la CGT.

Cabello - Yo soy...

Sugo - Vos sos integrante de la CGT.

Cabello - Yo soy verticalmente coherente a lo que la CGT Nacional ha establecido, yo lo planteo, así como representante de la CGT Nacional, lo hemos hablado, lo vamos a seguir hablando con los compañeros acá. Seguro que alguno podrá tener una posición o no, pero es lo que vos ves en la mayoría de los sindicatos con su secretario general.

Sugo - Pero para Eduardo, pero acá hay sectores del peronismo provincial que ya están saliendo a buscar avales para Cristina.

Cabello - Pero está bien, pero ellos son del peronismo, yo estoy hablando de CGT.

Sugo - Bueno, pero acá se mezcla porque Cristina... estamos hablando de la presidencia del PJ.

Cabello - Está bien, nosotros no lo mezclamos. Nosotros participamos y vamos a acompañar al partido. Nosotros ya lo hicimos en el partido, ya trabajamos. Ahora el tema es de Amba, hermano, ya no es nuestro drama, Pero vamos a acompañar al partido, porque nosotros ya lo ordenamos. Fue muy bueno y muy acertado.

Sugo - ¿San Juan me estás hablando?

Cabello - Claro, lo que Sergio hizo antes. Porque te acordaste que algunos lo querían llevar al final. Mirá si tendríamos que tener elecciones. Por la fecha de elección. Y después fueron, volvieron. Fue muy acertado. Entonces hoy nosotros estamos definidos. Y después de acá, uno de los que están en política nacional a través de los cargos, definirán dónde van a apoyar. CGT va a seguir esperando la unidad nacional en el contexto de ese nivel. Luego, si eso no se da, seguro que habrá otro documento.

Sugo - Bien, perfecto. No, no, me queda claro. Jugamos hasta acá nomás. No nos metemos en el héroe porque no nos corresponde, pero jugamos. Preludio de lo que es el 17 de octubre. El día de la Alta Peronista mañana. Mañana. Qué fuerte. Ese día es fuerte. Para la coyuntura actual del peronismo.

Cabello - Es fuerte porque primero es... Hay muchas lealtades. Es muy significativo y yo creo que es un buen día para reflexionar sobre a dónde hemos llegado y por qué estamos, cómo estamos. No es, la vida no es... Lealtades o deslealtades. No son casualidades. Son causalidades de cosas que nosotros hoy tenemos que estar viviendo y pasando. Entonces por eso ponemos también ahí que dice que en un gobierno que solamente es de ajuste, ajuste, ajuste. Y si fuera posible no tener, manejarlo solo, así que no haya nadie y que ellos hagan lo que quieran. Es decir, nosotros tenemos que estar pasando una situación en la cual hoy los que más sufren son los que menos tienen.

Sugo - Pero está incómodo el gremialismo en la República Argentina. No termina a ser pie. En cuanto, no hablo de la legalidad, sino de la legitimidad. ¿Se sienten incómodos ustedes? No. De la legitimidad estoy hablando, no legalidad.

Cabello - Mirá, yo creo que la legitimidad... De la crisis de las instituciones en general que hay en Argentina. A ver, no somos nosotros solamente. No, no, no. El mundo en general. Nosotros, a ver, hemos perdido una batalla cultural. En general y particular. Es grave lo que nos ha pasado en Argentina. Entonces, incómodo en que, a ver, tiempo de reflexionar cómo vamos a salir, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y cómo tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y cada uno después verá cómo lo va haciendo. Entonces, eso es lo que se le quiere decir hoy al que vaya a estar en el partido. Debe haber diferentes sectores involucrados y colocados en los diferentes lugares porque si no después de todo lo que nos ha pasado con respecto a leyes, a todo eso que se ha mandado. Mira, ha habido cosas de la ley de base y todo lo que ha habido que no se ha tocado jamás, no se ha visto nunca. Y nosotros ahora todavía tenemos que estar discutiendo. Entonces, ha habido algunos compañeros, algunos diputados que han estado y que son de la patria peronista que no han abierto nunca un capítulo de cómo iba a ser en el tema de la legislación laboral. Porque también hay algunos que parece que se les ha cambiado un poco el chip y bueno, no quieren gobernar sin control o sin sindicalismo, sin esto, ¿viste? No, todo es malo ahora. Entonces, a ver, esto también lo tenemos que decir. Y nosotros la vamos llevando, no tenemos problemas y vamos sacándola.

A ver, yo de San Juan tengo que ser muy sincero también. En San Juan los diputados de acá nos han llamado, mirá, no sé por qué me dicen negro, mirá negro, fíjate qué es lo que hay, cómo se puede hacer. Han habido llamadas a ver cómo podíamos acercar, qué es lo que podía hacer, qué podían descomentar, cómo podían destapar. Había lugares en los que nunca lo trataron porque las comisiones no lo hicieron. Pero en otras provincias ni han preguntado qué es lo que era. Entonces voy a decir, bueno, peronismo. En el peronismo, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué pasó? ¿Se tecgnificó? Mirá, yo lo he dicho siempre, y acá hay una persona que siempre yo se lo dije. El problema del gobierno es que se tecnignificó, que me parece muy profesionalizado, es muy bueno, es lo mejor que puede hacer. Pero dignificarlo sin política, después lo tenes mucha burocrástica. Mucha burocracia y vos decís, ¿cómo es? Te escuchaba recién antes de hablar, después decimos, ¿qué pasa con las provincias? Y bueno, hay gente que trabaja hasta la una, hay gente que cumple el lugar y se va, porque no es lo mismo estar en la parte privada que estar en esto, porque por ahí te ganas lo menos, después tenes que dejar la vida en esta historia, y empezás a perder espacio y después esas cosas no caminan. Entonces no avanzan, todas las provincias no avanzan, la parte...y aparte hay un sector del Estado que es especialista en parar, parar, ver, pero la necesidad de la gente es el hoy y ahora. El hoy y ahora.

Sugo - En términos generales de situación económica, lo han descrito, reiteradas oportunidades, está clara la posición, ¿hasta cuándo hay margen? ¿Hay margen? Pregunto. ¿Hay margen para no salir a ganar la calle?

Cabello - Yo creo que de a poco soy haciendo eso. A ver. Yo creo que de a poco, porque acá es como todo, la gente... Por eso es este documento. La gente se enoja con el pasado.

Sugo - Sí. Bueno, pero...

Cabello - Entonces yo te doy margen, porque vos te estoy viendo esto, te bajé ese, aquello, pero el tema es lo siguiente, que cuando aparece el pasado, cuando aparecemos todos, vos decís, bueno, no quiero esto, y vuelven a dar un margen. Entonces yo voy a decir, resulta que el problema más grave que se da es porque nosotros por ahí no estamos representando lo que la gente necesitaría, o que nosotros seamos los que le vamos a devolver a la gente todo lo que ellos quieren.

Sugo - Hay dos caminos, o dejar que se le pase el enojo a la gente, o que aparezcan...

Cabello - Se le va a pasar el enojo a la gente.

Sugo - O que aparezcan caras nuevas.

Cabello - Se le va a pasar el enojo a la gente. Eso va a ser así. Caras nuevas, van a haber pocas. Se están hablando, se está comentando, se está charlando, se está haciendo. Hay un montón de gobernadores nuevos que se están conversando, se están charlando. Pueden aparecer algunas figuras que ya no están como...

Sugo -¿Quintela como que no es nuevo, Eduardo?

Cabello - Bueno, lo que pasa es que nuevo, nuevo, vos no podés... No es joven, no es sinónimo de joven, decíbame. No, no, no, pero lo que pasa es que joven no significa que sean lo mejor en el momento. Vos tenes que tener gente con una trayectoria, vos tenes que tener gente con una política, vos tenes que tener gente con que sepa. A ver, vos le tiras a alguien, un negocio, una empresa, una gobernación, un canal de televisión. Puede ser muy bueno, pero si no tenés la experiencia... Vos podés ser el mejor técnico, pero si vos no tenés la experiencia para llevar adelante todo esto, esto no va a dar. Y es lo que ha pasado en el Gobierno Nacional. Ellos ganaron, no tienen toda la gente que tienen que tener, los ministerios todavía no los han terminado. Vos sabés muy bien eso. Entonces, si vos decís, ¿cómo hago esto? ¿Voluntades? Hay muchas, pero hay un dicho que dicen que por ahí que el camino al infierno está lleno de voluntades.

Sugo - Mirá, Eduardo, claro, pero ahí el sindicalismo, y vos como representante máximo en la provincia de San Juan, bueno, te lo consulto vos, cae en una contradicción ahí. En lo que me acabas de decir. Una renovación con experiencia. En el sindicalismo no se renovó nada. No hubo renovación en los últimos 15, 20, 30 años. El estatus quo no se altera. No hace falta para vos.

Cabello -No, no, yo no digo... Ustedes no, no... Te pregunto, te pregunto. Claro, a ver, si usted se va a hacer a las preguntas y usted se va a contestar, bueno, yo vine acá para coordinarlo, así que soy el moderador de la mesa. No, yo no dije eso. Todas las renovaciones se pueden hacer no a través solamente de cambiar a una persona.

Sugo – Si, bien.

Cabello - Las renovaciones se pueden hacer aun cambiando la manera, la forma, el chip, de qué es lo que tenes que hacer y de dónde tenes que llevar. Es decir, acá hay un odio, acá hay una grieta que se ha formado, por eso te decía, hay una batalla cultural en la que han metido, que se vayan todos, ese no sirve más porque tiene esto, porque tiene aquello. Pero somos la única sociedad latinoamericana que a los viejos los tienen por la ventana. Entonces, hay cosas que está bien, hay algunos que no pueden estar. La pregunta es, cómo van a ser los que no conocen, no saben, cómo se tiene que llevar adelante esto que se está haciendo. Cosas que no tengo la respuesta, pero me parece que la respuesta la tiene la población. Totalmente. La población es la que nos va a decir,

Sugo - queremos inexpertos, jóvenes inexpertos, o jóvenes con experiencia. Ojo que en la política ya nos han dicho. ¿Qué han dicho? ¿Quién ganó? ¿El más experto? No, un joven inexperto, outsider de la política.

Cabello - Exacto. Pero entonces por algo. Todo el mundo hoy tiene un ojo clínico sobre lo que está pasando. Entonces, si vos no sabes por qué, cómo me pasó esto, entonces tenes que hacer algo.Y esa va a ser la virtud de los que puedan haber las renovaciones internas que puedan haber dentro de las instituciones.

Sugo - Interesante lo que has planteado, y te repregunto con eso. El cambio no es renovación de edad de gente joven de nuevas caras, sino un estado mental, le podemos llamar. Ahora, te pregunto, ¿vos crees que de la actual dirigencia que tuvo en el ejercicio de poder, directa o indirectamente, en los últimos 20 años, ¿vos ves que tiene esa capacidad de cambiar el chip? La actual dirigencia peronista.

Cabello - Sí, algunos sí. ¡Apa! Algunos sí. Algunos sí. Porque dicen, bueno, ¿qué hice? A ver, vos nunca podés dejar de dar la segunda proteína a nadie. Dos meses, tres meses, cuatro meses. ¿Acompaño? Después digo, empiezo a marcar cuáles son las cuestiones. Sí. Pero después de ahí, por eso se quiere una conversación. Como decía, creo que lo hemos dicho un día acá, para hacer una soldadura, un ional, vos tenés que limpiar las partes.Sí. Y limpiándolas bien, sacando todas las... Pegamos y vamos. Entonces, esto es lo que hace falta. Un buen diálogo, una buena charla, y decir, bueno, hasta aquí llegamos, vos, aquello, vos... Sacáse todos los trampitos al suelo. Claro, que vos decís, y es verdad, debo dar fe, que lo has dicho 20 veces.

Sugo - Claro, hermano. Y lo volvés a repetir, porque no se hace todo bien.

Cabello - Claro, porque a la otra vuelta, ahí no pasó. Y, a ver, con todo respeto, pero pusieron a un presidente de ahí. Y después le sacaron el banquito. Porque después decían, ay, tienen esto y aquello, pero ¿qué no había puesto? Eso es algo que hay que verlo, que también la diligencia política sindical de los clubes, de cualquier lugar, tiene que ver que la gente ya no va a seguir esto, así como que va a seguir la manada. No, no, no. La gente va a determinar qué es lo que va a hacer después con el voto. Ojo con aquellos que teclean que yo tengo esto, que yo tengo el departamento, que yo tengo el sindicato, que yo tengo la unión vecinal, que yo tengo el club.

Sugo – ¿Por qué es lo que les hacen? ¿Lo facturan?

Cabello - Es que, a ver, una de las cosas en la que vos lo vos tenés que dar cuenta, y la que vos hablás con los politicólogos y con la gente que está estudiando esto, dice que hay algo que la gente ya aprendió a hacer lo que ella quiere hacer con su voto.

Sugo - Ya no es, entonces debo interpretar que la gente ya no la ría fácil.

Cabello - Por supuesto, porque perdimos el sentido de pertenencia. Si hoy no sabemos lo que somos.

Sugo - Pero, pero,

Cabello - ¿lo plantea el peronista? Sabemos lo que somos, algunos decimos, somos todos peronistas, y algunos dicen, no soy esto, a eso me voy. A mí me merece. Hay una cuestión que vos tenés que tener, que es un juego sagrado. Es que ningún partido mantiene las banderas. Pero la perdimos porque en esa batalla cultural donde se nos metieron un montón de historias y cosas raras, perdimos que lo que era, lo ha perdido la familia, lo ha perdido la escuela, lo ha perdido la universidad, lo ha perdido la justicia. Se han perdido un montón de cosas en esto, hermano. Por eso hay que plantear una posición de decir, bueno, tenemos que volver al origen. Bueno, volvamos a las 20 verdades, por ejemplo. Nosotros tendremos que lavarnos los intestinos, llorar, salir, decir, bueno, andá vos, vos cumplís con lo que dijiste. Es decir, son acuerdos, y las políticas son acuerdos. Pero no acuerdos para que cuatro o cinco estén y que después los otros sigan mal.

Sugo - Bien. ¿Lo sostenes? Lo que acaba de decir, lo venís sosteniendo hace rato.

CABELLO - Vos me has hecho 40 notas, 50, y te lo he hecho siempre.

Sugo - En eso tengo que decir, señor, usted en estos 40 viene pidiendo ese diálogo interno, esa humildad, esa depuración, que no se da en el peronismo, ni nacional ni provincial, ya citamos. Dice el peronista.

Cabello - Obvio, lo dice el peronismo, lo dice el pueblo, lo dice la gente. La gente cada vez está peor. Y dicen, miran allá, y dicen, otra vez, vamos a esperar un ratito más. Vamos a esperar un ratito más. Ya no van a poder esperar un ratito más, más adelante. Porque hay una línea en la que ya va a empezar a gastar todo lo que tiene. Porque el que no ha tenido nunca siempre ha tenido que salir a laburar y laburar como negro. Y le ha alcanzado y ha llegado como puede. Y ha tenido que pagar algo y si no, no está pagando nada luego.

Por ejemplo, alguien me mandaba un mensaje y después me fue a ver a la legislatura y me dice, Eduardo, ¿cómo puede ser que estén subiendo el agua todos los días? Todos los meses sube el agua, todos los meses sube el agua. Y ahora lo va a dejar pagar. Y bueno, no sé cuál es el tema que sube.

¿Por qué no sale la obra? ¿Por qué no aparece aquello? ¿Por qué esto? ¿O por qué no llegan los fondos para la vivienda? Y bueno, porque hay un modelo de gobierno al cual no lo vimos, o le dijeron esto, mire, usted va a ganar en dólares y por ahí creímos, porque ya estábamos tan cansados de lo que nos estaba pasando. Entonces, el que nunca tuvo, nunca tuvo. Laburó, sacó, pasó un mejor día, una mejor época y hoy está haciendo lo mismo de todos los días. Y el que más o menos se creía que era clase media, se va a gastar todos los dólares y ese va a salir con la cacerola y cuando esos se cansen salimos todos a la calle.

Sugo - Tran, tran. Es la realidad. Es muy argentino eso, es real.

Cabello -Es real.

Sugo - Y mira, la última y te dejo en libertad, ese acto del Día de la Lealtar te lo muestro, vos no me crees, pero en serio.

Cabello - Bueno, pasamelo, por favor. Así me llega mi celular. No, no, no, no, te lo paso. Pero quizás al que mandó no lo mandó a mí, ¿viste? Yo tampoco en esto, ¿sabes qué? Me tendría que cortar las venas con eso.

Sugo - No, no, dice, mira, escucha, quiero que reflexionemos sobre esto. Acto de día de la Alta Justicialista, jueves 17 de octubre, 19.30 horas, sede del Partido Justicialista, calle 25 Mayo, dale.

Cabello - ¿A qué hora? 19.30. Bueno, nosotros a las 20, a las 19, en CQT, vamos a estar reunidos nosotros. ¿Sabes qué? Mira, yo no lo iba a hacer, pero los compañeros me dijeron, mira Eduardo, nunca nos han hecho participar en nada. Fíjate vos, y no me estoy quejando nada, estoy hablando de lo que me han dicho. Entonces, le digo, mira, no vamos a estar nosotros, vamos a estar acá, hablaremos entre nosotros. Y bueno, si nos queda tiempo, pero eso es verdad. Y se lo digo para que sepan los que están, y para que el presidente del partido que está conmigo, que el presidente de bloque hoy ha estado conmigo en la mañana, a mí no ha llegado. No ha traicionado. Y no sé si le digo a los demás compañeros. Capaz que a algunos de los secretarios generales sí, ¿viste? Porque también ahí está la otra, ¿viste? A los más amigos se lo mandan, a otros no. Pero es la vida, hermano, ¿sabes qué? A esta altura.

SUGO - ¿Mira, y dice una frase de quién? Del general, claro. Perón tenía que ser. ¡Únanse! ¡Únanse! Sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse la unidad de todos los argentinos. JDP. Juan Domingo Perón.

Cabello - Sí. ¡Únanse! ¡Únanse! ¡Listo a unirse!

Sugo - Mira, el gorilón pegador. Pensé que les sale bien a ustedes. Compañeros. Incluso más si se nos llenó de adentro de eso.

Sugo -¡No, en serio! Evita dijo eso. Bueno, pero... Somos seres humanos.