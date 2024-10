'¿Cuál fue el beneficio que tuvieron los argentinos durante todos estos años, de ver este ping pong entre quién pelea más o grita más?’, fue la pregunta que hizo al aire Susana Laciar cuando fue consultada sobre su perfil totalmente alejado de las polémicas entre dirigentes políticos. La intendenta de Capital pasó por Es lo que Hay, y en un momento de la entrevista señaló que lejos de ocuparse de atacar a la oposición, está enfocada en llevar adelante ‘una gestión austera, responsable y eficiente’.

Laciar pidió que los dirigentes pongan 'un poco de humanización' en la política. La mujer de Juntos por el Cambio aseguró que uno de los problemas más graves que tiene actualmente la política es la deshumanización.

'No hay ningún beneficio en las luchas, lo único que sale de todo eso es la foto de nuestros chicos yéndose del país diciendo que es inviable. Es esa foto la que me hace ir absolutamente todos los días a trabajar con más fuerza y pasión, para que realmente de esos diálogos infructuosos que pasaron a ser quien tiene mejor oratoria. Yo he sido diputada nacional, estuve ahí y muchas veces me habrán escuchado hablar de poner racionalidad', sostuvo la intendenta.

En contraparte, la intendenta aseguró que ella llegó al municipio 'para hacer lo que hay que hacer'. Ahondando más en el tema, Laciar explicó que su gestión persigue 'una administración austera, responsable, eficiente que vaya por lugares sin preguntar si me vas o no a votar, si vas a votar un modelo y si el modelo de gestión muestra austeridad, muestra eficiencia, vamos a tener una respuesta positiva de parte del ciudadano'

Sobre el final de la entrevista, Laciar expresó: ‘El festejo no está cuando uno es elegido. El festejo tiene que estar cuando a uno se le acabaron los 4 años de gestión he hizo la cosas bien’