Como ocurre cada domingo, Susana Giménez se convierte en tendencia en las redes sociales por algún hecho llamativo o desopilante como ocurre en cada emisión.

En esta oportunidad, la diva de los teléfonos abrió su noche recibiendo en su living a Nicolás Occhiato y a su novia Flor Jazmín Peña. Los invitados fueron presentados como “la pareja del momento” por su visibilidad en su canal de streaming y, por supuesto, su historia de amor.

La noche comenzó con la presentación de Carlos, el perro del conductor y su historia de abandono y adopción que enterneció a la diva, amante de las mascotas.

Pero el plato fuerte de la noche fue la aparición sorpresiva de Concepción, la abuela de Occhiato ya conocida en los medios por su acompañamiento en el “Bailando”, años atrás y sus preparaciones culinarias que conquistaron a Marcelo Tinelli.

En esta oportunidad, la mujer llegó del brazo de los “susanos”. Hace apenas unas semanas la abuela había estado internada para preocupación de toda la familia.

"¡Diosa, hermosa, divina! Estoy muy contenta de estar acá con vos, con ellos. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta", arrancó diciendo y cantando la abuela feliz por la invitación. "Pedí turno para las uñas, para el pelo", detalló Concepción a lo que Susana respondió: "Estás divina". "Vos estás preciosa", contestó la influencer más adulta de Luzu, la señal de streaming de su nieto.

"Tuve unos problemitas, los pudimos solucionar", contó la abuela. "Yo para él doy la vida, para los cuatro nietos que tengo. Cada cosa que hace él me da 100 años de vida", agregó la invitada feliz por el momento que estaba viviendo.

Comentario inesperado

Con un living en donde la alegría y el amor flotaban en el aire, Concepción lanzó: “Susana que hermosa estás. Escuchame, vos tenés 80 como yo”, lanzó la mujer causando impacto en todos los presentes. Giménez no dudó en reírse sobre el comentario confirmando su edad en la pantalla de Telefé.

Antes de la despedida y feliz con sus primeras visitas de la noche, Susana comentó: "Me encantó que vengan. Ahora entiendo por qué son tan queridos y tan famosos. Tu abuela es una diosa, tan canchera, una genia, una reina", aseguró.

Antes de irse, Concepción agradeció la sorpresa y comentó: “Yo le agradezco muchísimo, estoy contenta. Me olvidé de todos los dolores, estoy como nueva. No me duele nada. Hace un mes que no me levantaba”.