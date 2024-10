Este miércoles, la noticia de la muerte de Liam Payne, el ex integrante de la banda musical One Direction impactó al mundo del espectáculo, no solo de nuestro país, sino del mundo entero.

El artista de 31 años estaba disfrutando de unas semanas en Argentina junto a su novia, con la idea de ver algunos espectáculos como el show de Paul McCartney, un concierto de su excompañero de banda, Niall Horan y el partido de la Selección Argentina.

Todo sucedió en un hotel de la coqueta zona de Palermo pasadas las 17 horas, cuando Liam cayó desde un tercer piso a una zona de esparcimiento del alojamiento. Según testigos que lo vieron con vida, aseguraron que el cantante actuaba de forma errática.

Otras personas, aseguraron que horas antes, el mediático destruyó su computadora portátil en el lobby del hotel, situación por la que fue acompañado por personal del hotel para que volviera a su habitación.

Hasta el momento, las circunstancias de la caída de Payne aún son objeto de investigación por lo que se intentará determinar si fue un accidente o se trató de un suicidio.

Fotos develadores

Medios internacionales filtraron algunas fotos tomadas apenas Liam Payne cayó por el balcón de su habitación. Estas fotos, como era de esperarse comenzaron a viralizarse en las redes sociales. En las tomas se pueden observar los brazos tatuados del cantante y además, algunas imágenes del sitio done cayó, como una carpa de la policía en resguardo del cuerpo.

Payne fue una de las grandes figuras de la formación juvenil One Direction de 2010 cuando apenas tenía 16 años. Todo culminó en 2015, momento de la separación de los artistas.