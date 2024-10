Después de mucho tiempo sin hacer declaraciones y de una “forma cuidada” por su enfermedad de Parkinson (a contraluz), Carlos Alberto “Indio” Solari fue entrevistado por Pedro Rosemblat para el canal Gelatina.

Como era de esperar, el reconocido músico nacional se refirió a Javier Milei y a las juventudes que apoyan al Presidente de la Nación. En este sentido, el artista aseguró que hay muchos chicos que piensan diferente.

Apenas comenzada la charla, Rosemblat consultó: “¿Qué ves en este fenómeno de juventudes convocadas por ideas libertarias?”, de inmediato Solari contestó: "Lo que veo es que también hay mucho chico de colegio industrial que no cree en eso. No es que todos fueron como con el Flautista de Hamelín y vamos detrás del enano de la motosierra", aseguró el artista en referencia clara a Javier Milei.

"En realidad, lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es toda una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, los peores, porque no tienen ninguna coherencia, no te ofenden en nada y el que los lee, los lee así, como diciendo ‘bueno, porque sí’", explicó el Indio sobre su manera de pensar.

Sobre la actual situación política el invitado del novio de Lali dijo: "No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cag... en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se cag... en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma".

Amado y criticado, el líder de los Redonditos de Ricota se refirió a los comentarios negativos sobre su forma de pensar: "Garpa pegarme porque soy el millonario de izquierda, han inventado un personaje que es maravilloso".