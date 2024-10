La incomodidad de Benjamín Vicuña en la mesa de Mirtha Legrand

Este pasado fin de semana, Mirtha Legrand nuevamente compartió su mesaza con reconocidos famosos, políticos y mediáticos.

Uno de los invitados fue Benjamín Vicuña y, como era de esperar el chileno no pudo evadir la pregunta acerca de la reciente separación entre Pampita, su ex mujer y Roberto García Moritán.

Minutos antes, el actor se había referido a sus hijos, la responsabilidad de ser padre y cómo vive en relación a esa papel tan importante.

Frente a eso, Mirtha fue directa y consultó: "¿Qué pensás de la separación de Carolina? Estuve con ella la otra noche en la fiesta de Fundaleu. Estaba preciosa y además cómo baila, una maravilla. Qué bonita que es”.

Sin intentar evadir la pregunta, muy prudente el invitado contestó: “No me meto mucho, viste, los protagonistas son ellos. Mis hijos están conmigo, por supuesto, sí. Eso sigue con su dinámica habitual, que es una dinámica mixta”, expresó el actor chileno.

Antes de que Mirtha continuara indagando en la relación, el chileno se anticipó a decir: “No solo no quiero hablar del tema, sino que tampoco se nada, y si lo supiera tampoco lo diría en un programa de televisión. Pero no tengo, no…”, sentenció Vicuña y cerró su comentario.

Para cerrar y hablando de la madre de sus hijos mayores, Vicuña cerró diciendo: “Es buena madre, que para mí es lo más importante”.