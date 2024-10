La llamativa educación que eligió Elena, la hija de Sofía Gala

La vida de Sofía Gala, la hija de Moria Casán, nunca pasó desapercibida. A medida que comenzó a crecer y con el ánimo de preservar su intimidad, la actriz comenzó a alejarse de los medios y a cuidarse a sí misma y a los suyos de los comentarios.

Excéntrica y hasta un poco malhumorada, Gala cuida mucho a sus hijos Helena y Dante, al punto que no los expone ni en televisión ni en redes sociales.

Recientemente, la mediática fue entrevistada por La Nación y dio detalles sobre la vida escolar de su hija de 16 años quien cursa sus estudios en un reconocido colegio Carlos Pellegrini: “Lo eligió ella, le alerté que se trataba de un lugar muy estricto, que no sería fácil, donde iba a tener que estudiar mucho y que no quería que se sintiese presionada".

Luego sin filtro Sofía expresó: "Yo la hubiese mandado a un colegio cagad…, donde se divirtiese con sus amigos, pero ella eligió eso y la apoyo. Tiene sus momentos de estrés, algo con lo que no estoy de acuerdo, porque me parece que un adolescente no tiene que pasar por eso, pero es su elección. Ella lo lleva adelante y me da orgullo que esté en un colegio que eligió”.

Luego, la entrevistada se refirió a su ex pareja y padre de su hija Diego Tuñón: "El papá la guía más, está al tanto. A mí lo único que me interesa es que le vaya bien, pero no me importa nada si sabe de matemática o de historia. Todo lo que aprenda será lo que quiera aprender. Para la vida, no es importante si se lleva una materia. Tampoco lo hicieron conmigo. Mi mamá jamás me revisó un cuaderno. Solo me pedía pasar de grado", cerró sobre la educación de su hija Helena Tuñón.