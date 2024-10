En las últimas horas se gestó el enfrentamiento menos pensado en la televisión argentina. Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias se refrió a Analía Franchín al asegurar que la periodista habría estado con su ex, Pablo Nieto.

Separada desde julio del 2023, Iglesias en contacto con “El Ejército de la Mañana” en Bondi Live dijo sobre Franchín: "No teníamos relación. Ella era medio putona. Hemos tenido buena relación hasta el año pasado porque tuvo cosas que pasaron que no me gustaron con mi exmarido, porque ella trabaja con él".

Actualmente, Franchín es panelista de de “A la Barbarossa” (Telefe) y Pablo es el productor del ciclo, situación que los mantiene en contacto por varias horas al día.

“Yo sospecho que hubo algo entre ellos. Yo sospecho que algo raro hubo”, comenzó diciendo Fernanda y luego agregó: "El día que yo vuelvo de España que voy de invitada a LAM, ella lo llama a mi exmarido desesperada diciéndole con un temor terrible que yo iba a decir que ellos habían tenido algo".

"Hasta ese momento, yo no sospechaba nada... pero con ese llamado, me pareció raro. Entonces yo se lo pregunto a ella y me lo negó", agregó.

"Después, yo voy, le digo a Pablo y él me muestra pruebas de que no había sido mentira. Entonces es todo raro. Unos chats que me los tuvo que mostrar porque yo enloquecí. Eran chats en el que él le decía 'viste que al final no dijo nada'. Como que venía de una charla que habían tenido de ese tema", aseguró Iglesias.

"Para mí, desde ahí me quedó que ella me mintió primero, y segundo por qué pensó que iba a decir eso. ¿No es raro?", se preguntó.

Para cerrar, Fernanda dijo que una vez intentó hablar con Franchín: "Sí, yo después hablé con ella. Me amenazó. Primero, con mandarme a la justicia si yo decía algo. Esto, igual que estoy contando es verdad y tengo pruebas y con contar cosas de mi vida privada con respecto a la salud mental. Entonces yo agarré y le dije 'contalo, contá todo y contá que me acabo de contar un blíster de clonazepam también, para joderla".