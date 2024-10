Jorge Lanata y una decisión familiar sorpresiva

Jorge Lanata transita sus horas cruciales con respecto a su frágil salud y su internación en el Hospital Italiano. El periodista fue intervenido nuevamente este miércoles 9 de octubre y si bien todo salió como lo esperaban los médicos, la salud del mediático está tan delicada que nadie se atreve a cantar victoria.

La guardia periodística de varios canales y programas de televisión, esperan en la puerta del nosocomio, las novedades sobre el minuto a minuto del periodista. En las últimas horas, se conoció un cambio en la comunicación de los partes del internado.

LA JUSTICIA ORDENÓ que BÁRBARA LANATA, hija mayor de Jorge PUEDA DECIDIR SOBRE LA SALUD DE SU PADRE.

Hasta ahora la potestad la tenía Elba Marcovecchio.

AHORA LAS DOS DEBEN DECIDIR y también LAS DOS DEBEN SER INFORMADAS sobre TODO LO QUE SE HACE CON LANATA.

El cronista del programa de Telefe, "A la Barbarossa", relató que la familia no querría difundir el parte médico del día de hoy: "Me dijo el responsable de la comunicación del Hospital que la familia habría pedido que no se comparta el parte de hoy y que tampoco les demos explicaciones a la prensa", dijo el notero.

Se sabe que tanto Elba Marcovecchio, la actual mujer de Lanata, como Bárbara y Lola, las hijas dejaron el Italiano el miércoles por la noche, que se las vio muy preocupadas por el cuadro y que los médicos se mostraron muy cautelosos con ellas.

Isquemia intestinal. Es muy difícil que Jorge Lanata pueda salir de esta delicada operación. Su cuadro es prácticamente irreversible. Quien sea creyente, una oración. Fuerza Jorge Lanata

"Se espera que haya una nueva cirugía, sería complementaria de la anterior pero eso sucederá si Jorge sigue estable. Por ahora, me cuentan que pasó bien la noche y que no tuvo fiebre", concluyó Pía Shaw.

Nuevas operaciones

Este jueves en la mañana, se supo que Jorge Lanata será operado dos veces, durante el comienzo de la semana próxima. Se espera que el paciente se estabilice y recupere luego de la intervención por una isquemia intestinal.