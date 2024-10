Por un error básico, L-Gante podría ir preso más de diez años

Desde este martes 8 de octubre, L-Gante participa del juicio en su contra que se realiza en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes. El músico está imputado por privación ilegítima de la libertad y amenazas. Una acusación por la que L-Gante pasó 100 días en prisión y que hoy pone en duda su libertad por un error básico de su defensa.

Esto quedó expuesto por dichos del ex abogado de Valenzuela, Diego Storto, quien se apartó del caso por su voluntad, alegando “destratos” de parte del entorno del artista. Lo que detectó el letrado es que Luciano Locatelli, el nuevo defensor de L-Gante, podría mandarlo a la cárcel por más de 12 años por un error de principiante.

“Comenzaron el juicio declarando sin saber la prueba que tenía en su contra”, señaló Storto en comunicación con "Intrusos", y explicó lo que se estila hacer en las audiencias orales: “El imputado declara al final, después de ver la prueba que hay, porque a veces hasta el fiscal no acusa”.

Luego el abogado saliente sumó: “Declarar de movida es como quemar tu cartucho antes de empezar”. Luego Storto se mostró conforme con sus recientes decisiones, a la vista de lo sucedido en los Tribunales de Mercedes. “La verdad que creo que a esta hora hice muy bien en apartarme de la defensa”, lanzó.

Para finalizar, el profesional contó la razón por la que apartó del caso de L-Gante: “El martes, Elián me pidió que no me vaya de la causa, estaba decidido a no irme, pero el miércoles me enteré de situaciones en las que el otro abogado sin ética se mandó solo”, comentó.

Y el abogado concluyó: “Si Elián recibiera una condena, ojalá que no, yo me iba a sentir parte, y no quería. Yo quería sacarlo o ser el responsable”. Luego de la declaración del músico sobre los hechos ocurridos en General Rodríguez en 2023, se prevé un proceso corto que podría tener sentencia la semana próxima.