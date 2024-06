Dady Brieva amenazó a Yanina Latorre

Siempre fiel a su estilo, Yanina Latorre lanzó "una bomba" en LAM al confirmar que Dady Brieva tiene una deuda millonaria de expensas en sus departamentos de Puerto Madero.

La rubia no se quedó callada y ante la molestia del ex Midachi, aseguró que recibió una amenaza de juicio por haber develado el problema financiero del mediático.

En el pase de Yanina 107.9 a Marina 107.9 (El Observador), la pareja de Diego Latorre aseguró que "el actor es un tipo jodido", actitud que genera problemas constantes dentro del edificio donde vive: "Tiene quilombos, parece que se roba las toallas del spa, se subió varias veces al ascensor mojado, porque en su edificio tienen pileta de invierno y de verano".

"No es muy Nac&Pop el edificio", opinó Marina. "No, al contrario, viven todos famosos multimillonarios. Medio kirchnerista", le respondió Yanina y agregó: "Ahora me amenaza con juicio de (Gregorio) Dalbón (el mismo abogado de Cristina Kirchner), toda la misma calaña". Y Calabró consultó: "¿Y por qué te haría juicio?".

Frente a este consulta de su colega, Yanina dijo que tiene pruebas para dejar a Brieva en evidencia: "Tengo el documento de la deuda, no sé, también dice que la mujer me hizo un juicio y no me hizo ningún juicio, nunca recibí una carta documento...Les mando un beso grande, paguen las deudas", cerró.

La deuda

Anteriormente, Latorre informó que Dady Brieva por una millonaria deuda de expensas, y dio todos los detalles de lo que sucedió con el actor: "El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer".

"Debe exactamente 9.800.000 pesos de expensas y desde el mes de noviembre no las paga", contó la filosa rubia y remarcó que Dady tiene un departamento propio en ese edificio en el piso 17 y que también lo tiene alquilado a otra persona. "El inquilino de Dady debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada".

Por otra parte, Yanina Latorre expresó que el humorista tiene un plan para poder cubrir la deuda millonaria: "Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda, y hay un problema terrible en el edificio, porque es muy grande, y él está tratando de meter a la Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios, pero los vecinos lo detestan", informó Pronto.

"Ahora hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva", opinó la mediática. También reveló cómo es la vida del actor en la actualidad: "Ahora no está laburando pero es un tipo que está hecho, ganó mucho dinero con los Midachi, fortuna".