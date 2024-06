La confesión de Maru Botana sobre la muerte de su hijo Facundo

Hace algunas semanas y comenzando el ciclo de entrevistas a cargo de Zaira Nara, Maru Botana habló de todo, lo feliz y lo terrible sobre la muerte de su hijo Facundo.

Sin esconder detalles, la popular pastelera llegó a confesar la razón por la que sale a correr todos los días a las cinco de la mañana desde que, en 2008, falleció su hijo Facundo de tan solo unos meses de vida: “Desde que se murió Facu, para mí fue un golpe acá, como que me cortaste las piernas. Amo a los pibes, soy re madre. ¿Por qué me pasa esto? Era saber que si yo me tiraba, se caían todos”, recordó la cocinera.

La entrevistada abrió su corazón y recordó el fallecimiento de su bebé y la relación con sus hijos: "Es fundamental ser amiga de tus hijos, poder charlar y entablar conversaciones, que te cuenten lo que hicieron, con quién estuvieron, porque la realidad es que me hubiera encantado tener más", expresó Botana y agregó: "Hoy me siento súper fuerte, los chicos para mí son mi mejor empresa y lo más importante de mi vida".

Recuerdo

Activa en sus redes sociales, en marzo del 2024, Maru recordó a su fallecido hijo el día de su nacimiento: "Hoy cumplirías 16 años y estarías acá pensando en cómo festejar”, comenzó el desgarrador texto.

"Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me aliviano, no sé cómo ni de donde saque las fuerzas para seguir, pero creo que las fuerzas del cielo y el amor de todos".

"Muchas mujeres que comparten el mismo dolor sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienten que les cortaron un brazo. Y hay que seguir! Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro porque la muerte de un hijo no tiene explicación", continuó y para cerrar dijo: “No es fácil ser mamá pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar.”