En topless, Coty Romero confirmó el romance con un ex GH

Después de rumores y desmentidas, Coty Romero y Nacho Castañares confirmaron su noviazgo con una foto casi íntima en las redes sociales de la pareja.

Desde la cuenta oficial de X de LAM, repostearon la pic y asumieron que su primicia, mil veces desmentida, tomaba fuerza de noticia y realidad.

Los novios formaron parte de la edición anterior de Gran Hermano pero, dentro de la casa Constanza estuvo en pareja con Alexis "El Cone", mientras que Nacho, fue el compañero de La Tora.

Son Barbie y Ken de la Argentina! #noty pic.twitter.com/4RsjwBShTU — CUCHILLERA DE COTY ROMERO (@Tefijuarez22) June 28, 2024

Ahora y sin importar el qué dirán, ni las críticas de sus ex compañeros, los ex participantes del ciclo de Telefe ya no se ocultan más de las cámaras y los paparazis.

Siempre vigente, Coty quien también participó de esta edición de GH en Telefe, para darle combate a Furia, se quitó la ropa y encendió las redes sociales con su belleza y rebeldía.