Messi y Ricardo Fort: el increíble video de la AFA por el triunfo de la Selección

En la noche del domingo 14 de julio, la selección nacional de fútbol liderada por Lionel Scaloni se llevó el bicampeonato de la Copa América en una noche soñada en Miami.

Por esta razón, los festejos se extendieron este lunes en la madrugada por el 1 a 0 contra el seleccionado de Colombia y más allá de los incidentes en el comienzo del partido.

Por este triunfo, la AFA compartió en sus cuentas de redes sociales un video único, con música de Pitbull "I know you want me", canción que usó Ricardo Fort en todas sus apariciones de la televisión.

Los fanáticos, enloquecidos con la idea dieron likes al posteo celebrando a su equipo y creadores.

