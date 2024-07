"Luna de miel sin compromisos": Wanda y L-Gante en un viaje secreto

En medio de lanzamiento de nuevo música, separación de Mauro Icardi, ser la conductora de Bake Off, ahora Wanda Nara habría viajado junto a L- Gante a España.

La mediática se vuelve cada vez más impredecible y ahora, luego de conocida esta información bomba, no salió a negar ni a confirmar lo dicho por el periodista Juan Etchegoyen.

El cronista de Mitre Live aseguró: “Quiero abrir el programa de hoy con algo que ayer me llegó a última hora. Tengo dos versiones sobre una información que está relacionada a L-Gante y Wanda Nara. Una fuente me habla de una luna de miel sin compromisos, lo que sería un gran paso en este vínculo que no nació ayer”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Te voy a ser claro para que nadie se confunda. Una fuente importante ayer a última hora me dijo que Elián viajó a España para dar una serie de shows en diferentes ciudades. Y Wanda está en Europa. Esta persona me dijo que ella y L-Gante van a aprovechar estar en el mismo país lejos de Argentina para verse”, añadió Etchegoyen en Mitre Live.

Completando la información, el periodista siguió: “A mí me dicen que el posible encuentro puede darse en Ibiza ya que L-Gante se presentará ahí. Esto me lo dijo su padre. Además, estará en Madrid, Barcelona y Mallorca cantando. Yo hablé con el entorno de Wanda y me dicen que no se van a ver, por eso quiero decir todo”.

“¿Se dará un encuentro secreto entre Wanda y Elián en España? Veremos, ellos dicen que son amigos y no sería descabellado que se dé, además ahora están los dos solteros. No sé cómo se lo tomará Mauro Icardi si esto llega a suceder porque sabemos que no se tomó bien lo que ocurrió la semana pasada en Buenos Aires entre la madre de sus hijas y el intérprete”, concluyó el periodista.