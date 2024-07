El potente discurso de Stefi Roitman a 30 años del atentado a la AMIA

.Este 18 de julio, se recordaron a los 85 muertos producto del atentado a la sede de la AMIA, en 1994. Por este motivo y tal como sucede año tras años, se realizó el recordatorio y homenaje en Pasteur 633.

Además de los fallecidos, la bomba detonada en la sede israelita dejó a más de 300 heridos y por este motivo, la modelo Stefi Roitman, por haber nacido justo en el día del atentado fue la encargada de encabezar el acto.

El motivo de esta elección, fue para simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida. “En este lugar hace 30 años asesinaron a nuestros padres y madres y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día”, expresó Stefi durante su discurso.

La emoción de Stefi Roitman en el acto de AMIA: "Desde que nací, hace 30 años, este día estuvo marcado por el atentado"

Luego agregó: “En este lugar hace 30 años nos arrancaron a nuestros esposos y esposas, hermanos y hermanas y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestras charlas”.

“En este mismo instante, hace 30 años, mataron a nuestros hijos e hijas y desde ese momento no podemos disfrutar de su crecimiento, de hacerse mayores, personas de bien y colaborando por un mundo mejor”, continuó.

Seguidamente, la modelo pidió un minuto de silencio en memoria de los asesinados “para que el recuerdo de todos y todas permanezca entre nosotros y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada”.

El discurso de Stefi Roitman en el acto por los 30 años del atentado a la AMIA



La actriz fue elegida para conducir la ceremonia por el aniversario al ataque a la mutual judía debido a que este 18 de julio cumple tres décadas de vida



uD83DuDD17https://t.co/AaTrvWZqIf pic.twitter.com/VNNfSNCYc1 — Haceinstantes (@Haceinstantes) July 18, 2024

Para cerrar, la influencer expresó: “Para que nuestros muertos no mueran dos veces, una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia encenderemos una vela, colocaremos una rosa en memoria de cada uno de los asesinados”.

Luego se leyeron los nombres de las 85 víctimas del ataque terrorista más grave de la historia argentina.

“En estos 30 años crecí, me eduqué, conseguí mis primeros trabajos, me equivoqué, me enamoré, me casé, viví días inolvidables, otros tristes, otros muy tristes, otros que no tuvieron nada especial, porque de eso se trata la vida cuando la podés vivir. 30 años es toda mi vida, esa vida que les arrebataron a esas 85 personas, esos sueños interrumpidos por el odio y por el terror", expresó emocionada la mujer de Ricky Montaner.