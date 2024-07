Con un enigmático, Juariu contó que está embarazada

Este lunes, en la pantalla de Telefé se vivió un momento único protagonizado por Victoria Braier más conocida como Juariu, la joven mediática especialista en redes sociales y panelista de "Cortá por Lozano".

En un momento del programa, la joven comenzó a relatar un enigmático sobre el embarazo de una famosa. A través de pistas, la joven fue interesando a sus compañeros del ciclo liderado por Verónica Lozano.

“Atención portales tengo una primicia. Primero voy a decir que tengo el aval de esta persona para contarlo, si no yo jamás diría esto de nadie. Investigué y ahora les voy a mostrar cómo me di cuenta y vamos a develar quién es la famosa”, comenzó diciendo Juariu.

Luego compartió algunos de los “indicios”, como una historia de Instagram que decía “ unas ganas de contarles lo que estoy viviendo” , una foto tocándose la panza y algunos comentarios en posteos.

Con estas primeras pistas el panel tiró algunas ideas con la intención de acertar a la persona en cuestión. En un momento y muy perdidas con la información, la conductora con cara de emoción y sorpresa, expresó: “Pará... ¿Es lo que yo creo?”. Rápidamente Juariu le respondió: “¿Qué crees vos? ¿Tenés un nombre?”. Las mujeres mantuvieron un diálogo interno por unos instantes hasta que la conductora develó el misterio. ¿De verdad? ¿Vos?”.

Festejo

A partir de ese momento, el programa cambió y todo lo formal que se venía viviendo hasta ese momento, se convirtió en pura emoción, abrazos, besos y felicitaciones.

Vero Lozano, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Mauro Szeta, Paola Juárez, Costa y Juliana ‘Furia’ Scaglione, la ex Gran Hermano (Telefe) corrieron a abrazarla y felicitarla.

Misteriosa

Sobre la buena nueva, Juariu expresó: “Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses, que te dicen que está todo bien y encaminado, no podía decir nada, me daba miedo también decirlo”, manifestó y luego agregó: “Fue medio inesperado porque yo estaba haciendo un tratamiento, entonces no conté nada. Dejé el tratamiento para ver si era posible, si se iba a poder, chequear que este todo correcto en el cuerpo, si estaban bien las mamas. Hicimos todo lo que había que hacer y dijimos ‘vamos a intentar’”, explicó la influencer y contó que está de 14 semanas.

“Yo tengo congelado óvulos y la primera vez que dijimos ‘vamos a intentar’ quedé. Fue una sorpresa, un shock. No podíamos creer que haya sido tan rápido. También una bendición por todos los procesos que vivimos o que viví y nada, muy contentos”, sostuvo Juariu.

“Fue raro, no me lo imaginaba. Pensaba que era algo que iba a costar más o que no era tan fácil. También teníamos que estar evaluando si ovulaba, si no ovulaba para no estar tanto tiempo en la búsqueda, porque también deje la medicación -después la tengo que retomar- entonces era todo como ‘vamos viendo’”, dijo la panelista y contó que como tenía un atraso, junto a su marido decidieron hacer un test y dio positivo.

Vero Lozano, para poner en contexto a ‘Furia’, la invitada del día, le contó que el marido de Juariu es médico y que además la influencer se recuperó de un cáncer de mama. “Ella estaba haciendo tratamiento oncológico; nosotros acá auguramos un embarazo y ella decía ‘no, ahora no, ahora no se puede’. Creo que por eso también todos estamos tan contentos”, acotó Costa.

Su propia noticia

Casi al final del día, Juariu se expresó en las redes sociales y comentó: “Di mi propia primicia. Estoy tan emocionada por la noticia por contarlo por recibir tanto amor de parte de tanta gente. Mi familia, mis amigos, mis compañeros. Es inmenso el amor que siento en este momento y lo afortunada que me siento. Gracias a todos por mostrarme y mandarme ese amor tan genuino que se siente en el alma. ¡Qué hermoso que es cuando la felicidad es compartida, celebrada y agradecida! Los amo”.