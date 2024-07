El extraño reclamo de Natalie Weber que fue tendencia en las redes

Por si faltaron cosas extrañas y hasta ridículas en la televisión argentina, este lunes Natalie Weber se convirtió en tendencia luego de un llamativo reclamo que realizó la mediática.

Desde su casa en el lujosísimo barrio de Nordelta, la mujer de Mauro Zárate, expresó su enojo con los carpinchos que, según ella, destrozan su jardín. Frente a esta situación, la mujer detalló las medidas que tomó para frenar la situación.

uD83DuDD34 Nordelta: la casa de Natalie Weber destrozada por los carpinchos



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/mS5P4owkOz — América TV (@AmericaTV) July 1, 2024

En su rol de panelista de Desayuno Americano (América TV), la morocha realizó este móvil desde el barrio privado donde vive y dijo: "Hay más de 200 carpinchos. No hacen nada, no atacan ni molestan, pero va a llegar un momento que la situación va a ser insostenible porque se reproducen y cada vez son más".

Natalie Weber, que construyó su casa en el hábitat de los carpinchos, está indignada porque los animales les comen las plantas. pic.twitter.com/XGBoFKpxRM — Real Time (@RealTimeRating) July 1, 2024

Situación conocida

El reclamo de Weber no es nuevo, ya en ocasiones anteriores Darío Barassi, Silvina Escudero, entre otros famosos, también relataron a los medios su realidad con estos animales que habitan esa zona.

Weber, por su parte y en directo con el canal de Daniel Vila, realizó un recorrido por su casa, que da al lago, y mostró que cercó todo para que los carpinchos no entren: "Vienen a mi casa y me arruinan todo el pasto. Me rompieron todos los canteros y se comieron las plantas. También ensucian la pileta", dijo Natalie casi indignada.

"Natalie Weber":

Por su denuncia contra los carpinchos pic.twitter.com/yTM8qy8hb4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 1, 2024

Luego sumó: "Hay gente que defiende mucho a los carpinchos y dice que este era un lugar que era de ellos y nosotros vinimos a invadir. Yo tengo solucionado el tema del jardín, pero no puedo cercar la entrada de mi casa y cada tres días vienen y me rompen todo... tampoco los voy a electrocutar".

PREFIERO TODA LA VIDA A UN CARPINCHO QUE A LA BOLUDA DE NATALIE WEBER pic.twitter.com/geBnBZArzZ — Javier Mileikovsky ??n (@JaviMileikovsky) July 1, 2024

"Una vez me pasó que se me metió uno cuando los nenes era chiquitos, no les hizo nada, pero te genera miedo y nadie quiere salir cuando hay un carpincho en el jardín. Dan miedo, son tipo jabalí. Jamás me atacaron, pero...", expresó.

"Antes no era tan así, yo vivo acá hace 10 años. Ellos se reproducen y cada vez hay más", manifestó indignada Natalie Weber.

Natalie Weber se cansó de los carpinchos y arrancó con la mudanza a la ciudad de Olivos.

Ampliaremos. pic.twitter.com/OkPoaDzh28 — CapitánHorton2027 (@fortavat) July 2, 2024

Redes sociales

Frente a esta situación y los comentarios de la mediática, las redes sociales reaccionaron con enojo y críticas a la postura de la panelista y el tema se convirtió en tendencia. Como era de esperar, en X,https://x.com/vaneromano77/status/1807911974019228027 los posteos se multiplicaron en contra de los dichos de Weber contra los animales que habitan en ese lugar, mucho antes de que se construyeran los barrios.

Cada vez que vea la carita de Natalie Weber,menos botox mas ecosistema uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC96 pic.twitter.com/PUTEcUI6ZA — ? uD835uDDE5uD835uDE02uD835uDDEFuD835uDDF6uD835uDDFC uD835uDE01uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDF4uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDE06uD835uDDF2uD835uDDFB ? uD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@emisanzz) July 2, 2024