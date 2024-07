El novio de Lali Espósito expresó sus deseos de ser padre

Desde que comenzó la relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat no se separan y están más enamorados que nunca. Si bien ambos tienen muchos compromisos laborales, los novios se dan tiempo para compartir sus momentos especiales.

En una reciente entrevista en Cenital con Iván Schargrodsky, Pedro se refirió a su relación con la cantante, confesando que está enamorado como nunca antes lo había estado.

Sobre este estado de plenitud, el streamer aseguró: "Mirá, sí lo siento. La verdad lo siento así y no quiero ser injusto. Creo que siempre que uno se enamora siente que se enamora por primera vez o que no tiene nada que ver con las veces anteriores, porque si tuviera algo que ver con las veces anteriores significa que uno está atado a viejos amores y eso no es así".

Luego, el conductor de Gelatina se animó a decir que está viviendo un amor adulto con la popular cantante: "Lo estuve pensando y conversando mucho incluso esta semana, de sentir que este es un amor adulto y es una forma chota de pensar que el amor en la adultez es una forma madura y no problematizada de tener un vínculo".

Juntos desde el comienzo del 2024 y sobre la estabilidad y el amor del noviazgo, Pedro comentó: "Siento una comodidad, no hago ningún esfuerzo en el buen sentido. Nada me da paj*, de decir 'bueno, vamos porque hay que sostener la relación y vamos a hacer esto que no tenemos ganas', no me pasa nunca eso", dijo el mediático.

"Estoy profundamente enamorado. Creo que hay algo que me conmueve mucho que es una forma que tiene ella de vivir la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad, que a mí me cuesta un poco más y que estoy seguro que es por ahí". dijo y añadió: "Creo que Mariana me enseña y me potencia la capacidad de disfrutar de las cosas".

Deseo de ser padre

El periodista sorprendió al influencer al consultarte si se le cruza por la mente ser padre. Fiel a su estilo entre verdad y broma, el novio de Lali comentó: "Sí, me gustaría. Es un deseo que tengo. Sospecho que antes de los 40, no es una decisión unilateral, pero sospecho que pronto es antes de los 40".