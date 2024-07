El increíble encuentro entre Lali y La One

En las últimas horas, el encuentro entre Moria Casán y Lali Espósito enloqueció a las redes sociales por los temas tratados en conversación por estas polémicas mediáticas.

En el programa de streaming de La One, llamado "Nave nodriza", la conductora no dudó en preguntarle de todo y la intérprete respondió picante, tal como todos los fanáticos esperaban.

La madre de Sofía Gala no dudó en consultar acerca de la relación de la cantante con su novio Pedro Rosemblat: "Lo conocí en una juntada con amigos... Yo sabía que él iba, lo que no sabía era que media un metro noventa", bromeó.

— Lali hablando sobre el hate y el amor del fandom en el programa de Moria Casán pic.twitter.com/TpRQaK6L6z — LALI Data (@LaliDataOk) July 8, 2024

"Por primera vez en la vida me pasó algo... Yo soy cancherita, cancherita y cuando entró ese metro noventa al establecimiento, yo hice así y me sentí nerviosa. Me impactó su corte", confesó.

Para cerrar la cantante aseguró: "Me puse nerviosa y no le hablé como por cuatro horas... El venía, se acercaba a dónde yo estaba y yo hacía así y me iba", recordó entre risas.