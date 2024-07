"Estoy arrepentido": Andrés Nara habló luego de la detención

Luego de estar detenido por varios días, acusado de violencia de género contra su mujer Alicia Barbasola, Andrés Nara se refirió a lo sucedido en la pantalla de América.

Entrevistado por el programa A la Tarde, el padre de Wanda si bien reconoció que fue violento verbalmente con la modelo, negó haberla reducido en el piso como se dijo. "Estoy muy mal, confundido y angustiado. Son momentos terribles, la estoy pasando muy mal", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Fue una discusión menor, un detalle tonto. Salió una ex a decir algo, quedó confuso el tema y ahí empezó todo. Ella me dijo algo, no lo tomé a bien y empezamos con una discusión de pareja, idas y vueltas, confusiones, pero se elevó la discusión".

Frente a esta comentario, Nara negó haber reducido y golpeado a su mujer en el piso y sentenció: "Eso es mentira, no está en el expediente. El abogado y la policía saben que eso no ocurrió".

"Violencia hubo. Violencia es insultar y también puede ser algo extremo hasta que pierda la vida. Está terrible desde la primera hasta la última. No existió la rodilla, sí en el forcejeo nos fuimos al piso", reconoció el hombre.

"Estoy arrepentido de esa situación de agresión. Si hay algo que repudio con todo el alma, es a los agresores de las mujeres. Entonces, que me pongan como agresor... estar en esta situación es terrible. Yo ya le pedí disculpas a mi mujer, la amo con toda mi alma, estoy arrepentido de ese episodio porque eso fue violencia. Me siento avergonzado de este momento. Estoy incomunicado con ella, nos amamos y nos queremos ver", concluyó Andrés Nara.