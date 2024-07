Sin filtro, Mirtha Legrand habló con Yuyito González sobre Milei

Este sábado, Mirtha Legrand tuvo en su mesaza a varios famosos, entre ellos a Yuyito González, protagonista de la semana por su reciente salida al Colón con Javier Milei.

¿Más que amigos?



Javier Milei acudió esta noche al Teatro Colón acompañado por la actriz y presentadora Amalia 'Yuyito' González (64 años), en el marco de fuertes rumores sobre un posible romance. Presenciaron la opera 'Carmen'. pic.twitter.com/Bo62z1igxa — Diario La Prensa (@LaPrensaAr) July 24, 2024

Como es sabido, desde una entrevista, el vínculo entre los mediáticos comenzó a surgir, sumado la situación terminal con Fátima Florez. Ahora y con el camino libre para otra relación amorosa, la conductora no dudó en ir al grano y preguntar lo que quiere saber todo el mundo.

[AHORA] "Ese palco era el que usaba Eva Perón, eh": "Yuyito" González reveló que Milei la "llamó personalmente" para invitarla al Teatro Colón, y Mirtha Legrand le advirtió que estuvo en el lugar de la exprimera dama.



uD83DuDCF9 @eltreceoficial https://t.co/emIbnlYbmD pic.twitter.com/AD71GB0UOi — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 28, 2024

La Chiqui, frontal y sin filtro preguntó a su invitada sobre la salida al teatro a ver la obra "Carmen": “Yuyito, qué semana tuviste. Tu ida al Colón fue impresionante”, le dijo. "Creo que fue una forma discreta…", le respondió. "¿Te parece?" siguió la conductora para escuchar a la nueva conquista del Presidente.

"La llegada, la salida, todo fue discreto. Yo llegué sola. Él me llamó, nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park, el día que yo fui a la presentación, yo gestioné mi invitación como periodista, la aceptaron y, bueno, ahí tuve la oportunidad. Lo del programa fue antes del libro".

Frente a la aclaración de su invitada, Mirtha aseguró: "Ese palco es el que usaba Eva Perón. Nadie te lo va a decir eso, solo la Chiqui", le comentó pícara la anfitriona.

Luego la mediática fue por más: "¿Lo aplaudieron o lo silbaron? Decime la verdad", consultó pícara la diva de las comidas. "Lo aplaudieron mucho, un 80% de aplausos y un 20% de no aplausos. Tampoco demasiado, se notó que había una diferencia en una parte del público. Habrá gente que apoya y gente que no", contó la actriz.

Yendo hacia un terreno mucho más íntimo, Mirtha preguntó si había tensión sexual con el mandatoraio: "¿Te gusta el presidente?", lanzó y Amalia aseguró: "Me parece un hombre interesante, es buenmozo físicamente. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué fachero’", expresó Yuyito.

Yuyito González le tira unos piropos a Milei...uD83DuDC40 pic.twitter.com/agbAtHueYb — Doctor House (@Bobmacoy) November 3, 2023

Mirtha parecía encender más aún la velada con otra pregunta muy personal: "Él estuvo con Fátima, perdón que la nombre, pero era su novia en ese momento. ¿Te peleaste con Fátima?", lanzó la conductora y la invitada respondió: "No, no la conozco personalmente. La respeto mucho, me han preguntado", respondió González.

Para cerrar, la rubia realizó un comentario que deja abierta la puerta para una garantizada relación: "Si se concretara o no esta relación, algunos periodistas me habían preguntado si había alguna cita, me llamó, me dijo que cuando vuelva de París me invita a comer", contó Yuyito.

Repercusiones

Como era de esperar, las redes sociales no se callaron ante esta nueva relación y la reciente salida al Colón. En X, los usuarios se manifestaron sobre este nuevo vínculo de Javier Milei.

Milei fue al Colón con Yuyito González, y después se va con su hermana a París para ver los Juegos Olímpicos. ¿Trabajar? ¿Para qué? Total de eso se encargan Caputo y Sturzenegger: uno se roba el oro del BCRA y el otro te emboca tickets canasta y jornadas laborales de 12hs. pic.twitter.com/VDoDZLSB1w — César Biondini (@BiondiniCesar) July 23, 2024

Los tickets canasta, Yuyito González, la SIDE, las patillas, la tarotista, la reinvindicación a los militares, el amor por EEUU, el desmantelamiento de lo público, el mal gusto, el machismo.

Son los 90’s recargados de estupidez. — GONZALO MARULL (@GONZALOMARULL) July 23, 2024

uD83DuDEA8uD835uDC13uD835uDC0EuD835uDC03uD835uDC00uD835uDC00uD835uDC00uD835uDC00, uD835uDC18uD835uDC14uD835uDC18uD835uDC08uD835uDC13uD835uDC0E uD835uDC05uD835uDC14uD835uDC13uD835uDC14uD835uDC11uD835uDC00 uD835uDFCF° uD835uDC03uD835uDC00uD835uDC0CuD835uDC00? uD83DuDEA8



EL QUE ESTÁ COMIENDO BIEN ES MILEI

Amalia "Yuyito" González ???? pic.twitter.com/mQXYDJLvOW — uD835uDC17-uD835uDC0CuD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1EuD835uDC26 uD83DuDE80 (@XMeneM_ok) July 24, 2024

¡Pais generoso! Milei junto a Yuyito González en el palco presidencial del Teatro Colón



El presidente Javier Milei y la actriz Amalia Yuyito González asistieron al Teatro Colón para presenciar la última función de Carmen, la célebre ópera de Bizet. La conductora de televisión… pic.twitter.com/2uqV6A9z5n — NoticiasNQN.com.ar (@nqn_noticias) July 24, 2024